Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul kongresinde şaibe iddiası ile mahkemelik olan Özgür Özel yönetimi hukuki olarak boşluk arıyor.CHP İstanbul'da iki başkan krizi! Gürsel Tekin takvim.com.tr'ye konuştu: Bırakmam
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul İl Kongresi hakkında tedbir kararı alarak Özgür Çelik'i görevden alarak yerine Gürsel Tekin'i görevlendirmişti.
Yine aynı mahkeme kongre hazırlıklarının durdurulması gerektiği kararını almıştı.
Ancak CHP yönetimi mahkeme kararına rağmen dün bir kongre gerçekleştirdi.
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi geçen cuma aldığı karara rağmen kongre hazırlıkları durdurulmayınca, dün İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazıp CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.
Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi başladı. Delegeler Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde toplandı.
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.
CHP yönetiminin bu hamlesiyle İstanbul'da iki başkan oldu. Birincisi mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin diğeri ise şaibe davasında hala yargılanan Özgür Çelik.