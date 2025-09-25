PODCAST CANLI YAYIN

Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

Türk siyaseti CHP'de olan biteni takip ediyor. Şaibe iddiasıyla mahkemenin tedbir kararı verip görevden aldığı Özgür Çelik, dün gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi ile yeniden başkan seçildi. Mahkemenin "yapılamaz" kararına rağmen yapılan kongre ile birlikte şimdi iki tane İstanbul İl Başkanı var: Mahkemenin görevlendirdiği Gürsel Tekin ve dün yeniden seçilen Özgür Çelik. Gözler tedbir kararına ilişkin yarın yapılacak duruşmaya çevrilmişken Takvim.com.tr'ye konuşan Gürsel Tekin, mahkeme kararına uyacağını ama eğer tedbir kararı kaldırılmazsa göreve devam edeceğinin sinyalini verdi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul kongresinde şaibe iddiası ile mahkemelik olan Özgür Özel yönetimi hukuki olarak boşluk arıyor.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi İstanbul İl Kongresi hakkında tedbir kararı alarak Özgür Çelik'i görevden alarak yerine Gürsel Tekin'i görevlendirmişti.

CHP mahkeme kararına rağmen İstanbul Kongresi'ni düzenledi (AJANSLAR)CHP mahkeme kararına rağmen İstanbul Kongresi'ni düzenledi (AJANSLAR)

Yine aynı mahkeme kongre hazırlıklarının durdurulması gerektiği kararını almıştı.

Ancak CHP yönetimi mahkeme kararına rağmen dün bir kongre gerçekleştirdi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi geçen cuma aldığı karara rağmen kongre hazırlıkları durdurulmayınca, dün İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1'inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yazı yazıp CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Özgür Çelik (AJANSLAR)Özgür Çelik (AJANSLAR)

Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi başladı. Delegeler Beşiktaş'taki Süleyman Seba Sanat Merkezi'nde toplandı.

Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP yönetiminin bu hamlesiyle İstanbul'da iki başkan oldu. Birincisi mahkeme kararıyla görevlendirilen Gürsel Tekin diğeri ise şaibe davasında hala yargılanan Özgür Çelik.

Gürsel Tekin (AJANSLAR)Gürsel Tekin (AJANSLAR)

Mahkeme kararını çiğneyen CHP, söz konusu kongre ile parti içinde büyük bir belirsizliğe neden oldu. Mahkeme yeni bir karar mı alacak yoksa dünkü kongreye yeni bir suç duyurusu mu gelecek büyük merak konusu oldu.

TEDBİR DURUŞMASI YARIN
Bilindiği üzere CHP, Gürsel Tekin'in görevlendirildiği tedbir kararına itiraz etmişti. Mahkeme tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. Söz konusu duruşma yarın görülecek.

GÜRSEL TEKİN TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU
Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye konuşan Gürsel Tekin, "Yarın konuyla ilgili bir duruşma var. Mahkemenin tedbir kararını kaldırıp kaldırmamasına bağlı" ifadelerini kullandı. Tekin bu açıklamasıyla tedbir kararı kaldırılmazsa İl Başkanlığı görevinde devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Gürsel Tekin'in bu açıklaması yarınki davada tedbir kararı çıkmazsa İstanbul İl Başkanlığı için yeni kaosun yaşanabileceğini gösteriyor.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

ÖZGÜR'ÜN EKREM SENDROMU
Öte yandan CHP Genel Merkezi'nde yeni bir planın yol haritası da çizilmeye başlandı.

38. Olağan Kurultay'da Ekrem İmamoğlu, 60 kişilik Parti Meclisi'nin 4'te 1'ine İstanbul ekibini yerleştirmişti.

Takvim Foto Arşiv Takvim Foto Arşiv

Özgür Özel, PM'deki otoritesini artırmak için kolları sıvadı. Eğer 24 Ekim'deki şaibe davasında mutlak butlan çıkmazsa, Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan 39. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel Parti Meclisi'ndeki İmamoğlu'nun elini kesmeyi planlıyor.

Ankara kulislerinde Parti Meclisi'nde büyük bir tavsiye olacağı konuşulurken liste dışı olacak isimlerin İmamoğlu'nun Genel Merkez'e yerleştirdikleri olacağı konuşuluyor.

