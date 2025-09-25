Gürsel Tekin Takvim.com.tr'ye konuştu: "Görevimi bırakmam" sinyali! Gözler yarınki tedbir duruşmasında! CHP İstanbul İl Başkanı kim olacak?

Gürsel Tekin (AJANSLAR)

Mahkeme kararını çiğneyen CHP, söz konusu kongre ile parti içinde büyük bir belirsizliğe neden oldu. Mahkeme yeni bir karar mı alacak yoksa dünkü kongreye yeni bir suç duyurusu mu gelecek büyük merak konusu oldu.

TEDBİR DURUŞMASI YARIN

Bilindiği üzere CHP, Gürsel Tekin'in görevlendirildiği tedbir kararına itiraz etmişti. Mahkeme tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. Söz konusu duruşma yarın görülecek.

GÜRSEL TEKİN TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU

Konuyla ilgili takvim.com.tr'ye konuşan Gürsel Tekin, "Yarın konuyla ilgili bir duruşma var. Mahkemenin tedbir kararını kaldırıp kaldırmamasına bağlı" ifadelerini kullandı. Tekin bu açıklamasıyla tedbir kararı kaldırılmazsa İl Başkanlığı görevinde devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Gürsel Tekin'in bu açıklaması yarınki davada tedbir kararı çıkmazsa İstanbul İl Başkanlığı için yeni kaosun yaşanabileceğini gösteriyor.