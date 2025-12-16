VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Süper Lig’de 16. hafta maçlarının VAR kayıtları yayınlandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki kırmızı kart ile Fenerbahçe maçındaki penaltı kararındaki konuşmalar ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanan VAR kayıtları arasında Trabzonspor - Beşiktaş ile Fenerbahçe - Konyaspor maçları da yer aldı.