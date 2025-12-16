PODCAST CANLI YAYIN

VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?

Süper Lig’de 16. hafta maçlarının VAR kayıtları yayınlandı. Trabzonspor - Beşiktaş maçındaki kırmızı kart ile Fenerbahçe maçındaki penaltı kararındaki konuşmalar ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 16. haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonlardaki hakem konuşmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Yayınlanan VAR kayıtları arasında Trabzonspor - Beşiktaş ile Fenerbahçe - Konyaspor maçları da yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz uyarısı: "Sivil gemileri vurmanın kimseye faydası yok"
AK Parti - İmralı Heyeti görüşmesinin tarihi belli oldu! Pervin Buldan Başkan Erdoğan'dan randevu istedi: Önce Beştepe sonra İmralı
Borsa İstanbul
VAR kayıtları yayınlandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçında neler konuşuldu?
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir taciz iddiası daha: Eski Habertürk çalışanı konuştu
İkinci Sykes-Picot'a Terörsüz Türkiye tokadı! TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan net mesaj: Emperyalistler değil Türkiye kazanacak
D&R günün fırsatı
Savcı Ercan Kayhan cinayetinde kan donduran detay! "Boğazını dairesel hareketle kesti"
İsrail'de Türkiye paniği: "Kimse Suriye ve Gazze'den çıkaramayacak"
Makam odasında dinleme cihazı bulunan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu: "Sim kartlı ve uzaktan bağlantılı bir cihaz"
Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Habertürk'teki narko skandal büyüyor! Uyuşturucu partisinin kurye ağı ve Barcelona ayağı: Mehmet Akif Ersoy Rezan Epözdemir'le ne görüştü?
Son dakika! TFF bahis soruşturmasında yeni cezaları açıkladı! Listede 248 futbolcu ve hakem var
Güllü soruşturmasında oğul Tuğberk Yağız için iki dosya: Hem müşteki hem şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Fenerbahçe'den golcü bombası! Sörloth olmazsa o gelecek
CHP'den rakılı dışavurum! Kamer Genç'in kabrindeki cümbüş görüntülerini kim sızdırdı? Özgür Özel ve Veli Ağbaba o ismi arıyor
SÖZCÜ ve Saygı Öztürk'ü işleten sahte Yeşil'in ifadesi çıktı: Kimlerin adını verdi?
Son dakika! GAİN Medya'ya operasyon: Gözaltılar var | Şirketlere kayyum atandı
AK Parti’nin Terörsüz Türkiye raporu ortaya çıktı! Üç aşamalı plan: İlk madde eve dönüş