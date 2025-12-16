Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?

Washington, Avrupa ve Kiev, liderlerin güvenlik garantilerinin parametreleri konusunda anlaşmasının ardından Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Ukrayna görüşmeleri, EPA

UKRAYNA'YA PLATİN STANDARDI

ABD yetkilileri Ukrayna'nın müttefiklerinin, savaşı sona erdirmek ve Rusya'nın batıya doğru daha fazla genişlemesini durdurmasını sağlamak için daha geniş bir barış anlaşmasının parçası olarak "platin standardında" güvenlik garantileri sunduğunu söyledi.

Amerikalılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki gün süren görüşmelerin ardından savaşı sona erdirme konusunda kaydedilen ilerlemeden gerçekten memnun olduklarını belirtti.

NATO DEĞİL MADDE 5

The National'ın belirttiğine göre yetkililerden biri güvenlik garantilerinin "Madde Beş benzeri" garantileri içerdiğini söyledi. Bu NATO'nun bir üye ülkeye yapılan saldırıya diğer ülkelerin ortak bir şekilde karşılık vermesini sağlayan karşılıklı savunma anlaşmasına atıfta bulunuyor.