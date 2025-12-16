Trump’ın sabrı taştı! Ukrayna’ya hem teklif hem tehdit: Nedir bu Platin standardı?
Ukrayna ile Rusya arasında barış görüşmeleri devam ederken ABD Başkanı Donald Trump’ın sabrının taştığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e ültimatom verdiği öne sürüldü. ABD’li yetkililer Washington’ın Ukrayna’ya “platin standardı” adlı güvenlik garantisi verdiğini fakat bu garantinin sonsuza kadar sürmeyeceğine dair de üstü kapalı tehdit ettiğini belirtti.
Washington, Avrupa ve Kiev, liderlerin güvenlik garantilerinin parametreleri konusunda anlaşmasının ardından Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yapılan müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.
UKRAYNA'YA PLATİN STANDARDI
ABD yetkilileri Ukrayna'nın müttefiklerinin, savaşı sona erdirmek ve Rusya'nın batıya doğru daha fazla genişlemesini durdurmasını sağlamak için daha geniş bir barış anlaşmasının parçası olarak "platin standardında" güvenlik garantileri sunduğunu söyledi.
Amerikalılar Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iki gün süren görüşmelerin ardından savaşı sona erdirme konusunda kaydedilen ilerlemeden gerçekten memnun olduklarını belirtti.
NATO DEĞİL MADDE 5
The National'ın belirttiğine göre yetkililerden biri güvenlik garantilerinin "Madde Beş benzeri" garantileri içerdiğini söyledi. Bu NATO'nun bir üye ülkeye yapılan saldırıya diğer ülkelerin ortak bir şekilde karşılık vermesini sağlayan karşılıklı savunma anlaşmasına atıfta bulunuyor.
TRUMP'TAN ZELENSKİY'E ÜLTİMATOM
Öte yandan Trump'ın Ukrayna konusunda sabrının tükendiği ve Zelenskiy'e barış görüşmeleri için ültimatom verdiği belirtildi. ABD'li yetkililer güvenlik garantisi teklifinin sonsuza kadar geçerli olmayacağını söyledi. ABD'li yetkililerin Ukrayna'nın teklifi kabul etmemesi halinde güvenlik garantilerini tamamen kaybetme riskiyle karşı karıya kalacağını belirtti.
ŞART DONBAS
Konu hakkında bilgilendirilen yetkililer, ABD'li müzakerecilerin Rusya ile barış görüşmelerinin şartı olarak Ukrayna'nın doğudaki Donbas bölgesinin kontrolünü devretmesini hala istediğini, bunun ise Kiev için kırmızı çizgi olduğunu söyledi.
WITKOFF VE KUSHNER İLETTİ
Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daması Jared Kushner'ın Zelenskiy'e sunduğu teklifin "platin standart" olduğu belirtildi.
Zelenskiy, Almanya'daki görüşmelerden önce yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya gelecekteki bir işgali önleyecek sağlam ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri sunulması halinde, NATO'ya katılma hedefinden vazgeçebileceğini söylemişti.