PODCAST CANLI YAYIN

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi. Yapılan seçim sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ek dertlerinin meclis üyelerinin iradesine ipotek koydurmamak olduğunu dile getirdi. CHP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın dördüncü turda seçildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili İbrahim Kahraman başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP grubunca Meclis Üyesi Recep Öztürk, AK Parti ve MHP grubunca ise AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın aday gösterildi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimleri sonuçlandı

Oylama, hazırlıklar ve salonun kalabalık olması nedeniyle 30 dakika gecikmeli başladı. Gizli oylamada adaylar için ilk iki turda, 3'te 2 salt çoğunluğa tekabül eden 26 sayısı arandı.

Bayrampaşa Belediye Meclisi, belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, yeni belediye başkan vekili seçimi için oylama yapıldı. (AA)Bayrampaşa Belediye Meclisi, belediye binasındaki meclis salonunda toplandı. Toplantıda, yeni belediye başkan vekili seçimi için oylama yapıldı. (AA)

İlk turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı.

İkinci turda ise oturumu yöneten Meclis 1. Başkan Vekili Kahraman, AK Partili aday İbrahim Akın'a verilen bir oyu yazım hatası gerekçesiyle iptal etti. Bu turda her iki aday da 18'er oy alırken 1 oy geçersiz sayıldı.

Yapılan itiraz ve tartışmaların ardından geçilen ve 20 oyun arandığı 3. turda Cumhur İttifakı adayı Akın 19, CHP adayı Öztürk 18 oy aldı.

BAĞIMSIZ ÜYE 4 KEZ OY KULLANDI

En fazla oyun arandığı oylamanın 4. turunda ise bağımsız meclis üyesi Saki Teker, 3 kez oylama kabininden çıktıktan sonra hatalı yazdığını belirterek pusulasını yırttı. Dördüncü kez yeni bir pusula alan Teker, daha sonra oyunu kullandı.

CHP'DEN YİNE İRADE GASPI GİRİŞİMİ

Dördüncü turun sonunda Cumhur İttifakı adayı Akın 19 oyla başkan vekili seçilirken, CHP adayı Öztürk ise 18 oy aldı. CHP grubu, bağımsız meclis üyesi Saki Teker'in oy tekrarı ve İbrahim Akın'a verilen bir oyda büyük-küçük harf kullanımına uyulmadığı için itiraz dilekçesi verdi.

İtiraz dilekçesinin okunmasının ardından oturumu yöneten İbrahim Kahraman, "divan kurulunun şerhi" ile Akın'ın başkan vekili seçildiğini duyurdu.

Başkan vekili seçilen Akın, teşekkür konuşması için başkanlık kürsüsüne çıktı.

Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın (İHA)Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın (İHA)

Bugün bir emaneti devraldıklarını belirten Akın, "Bana destek veren bütün meclis üyesi arkadaşlarıma, salonumuzda bulunan milletvekillerimize, ittifakımızın il başkanlarına, ilçe başkanlarımıza teşekkür ederim. Bugün bir emaneti AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. Yarın sabah itibarıyla 18 aydır hizmetten mahrum kalan Bayrampaşa'ya AK Parti belediyeciliğini tekrar getirmiş olacağız. Bu dava bitmedi, bitmeyecek. Durmak yok, yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BAYRAMPAŞA HALKINA KARŞI SORUMLULUK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAK

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine, Cumhur İttifakı adayı AK Parti'li İbrahim Akın'ın seçilmesine ilişkin, "Başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor. Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz." dedi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, belediye binasında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Özdemir, 21 Eylül'de yapılan ilk seçim ve sonrasında yaşananları anlatarak, hukukun verdiği kararla bugün seçimlerin yenilendiği dile getirdi.

Bugün de meclis üyelerinin iradesine müdahale edildiğini belirten Özdemir, verdikleri mücadele sonucu İbrahim Akın'ın belediye başkan vekili olduğunu söyledi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (ortada), belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine İbrahim Akın'ın seçilmesinin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir (ortada), belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (AA)

Seçimlerin Bayrampaşa'ya hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Başkanın esas imtihanı şimdi başlıyor. Bayrampaşa halkına karşı sorumluluk için gece gündüz çalışacak. Biz de takip edeceğiz." dedi.

Meselenin seçimin kazanılıp kaybedilmesi olmadığını ifade eden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugüne kadar birçok seçim yapıldı. 1998 yılında Cumhurbaşkanımızın MEB'in akreditasyonundaki bir kitapta yer alan şiiri okuduğu için görevden alınması sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterdi. Madem siz halkın iradesinin başkanlık seçiminden sonra bir daha meclisten seçilmesi noktasında aday gösterilmemesi gerektiğine inanıyorsanız aday göstermeyeceksiniz. 2017'de Kadir Topbaş başkanımızdan sonra CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ben de o zaman meclis üyesiydim. Orada da seçime CHP girdi ve bunu kendisinde hak gördü. Bu sene Bağcılar'da benim görevi devrettiğim seçimde de CHP aday gösterdi. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bence şunu sorgulasın, neden kendi içlerindeki meclis üyesi arkadaşları partide kalmadı? Neden bir kavga ortamı var CHP'de? CHP, linç kültürünü bırakın AK Partililere kendi Cumhurbaşkanı adaylarına uygular duruma düştü."

TEK DERDİMİZ MECLİS İRADESİNE İPOTEK KOYDURMAMAK

Bugün gerçekleşen seçimlerde vakur bir mücadele verdiklerini belirten Özdemir, tek dertlerinin meclis üyelerinin iradesine ipotek koydurmamak olduğunu dile getirdi.

Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimi için AK Parti ve MHP grubunca aday gösterilen AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın'ın dördüncü turda seçilmesi üzerine, belediye binası önünde toplanan vatandaşlar sevinç yaşadı. (AA)Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili seçimi için AK Parti ve MHP grubunca aday gösterilen AK Parti Meclis Üyesi İbrahim Akın'ın dördüncü turda seçilmesi üzerine, belediye binası önünde toplanan vatandaşlar sevinç yaşadı. (AA)

Bayrampaşa'da büyük bir yükü omuzlarına aldıklarını söyleyen Özdemir, şöyle konuştu:

"Ekonomik olarak 18 aylık süre içerisinde dibi vurmuş bir belediyeyi şu anda başkan vekilimiz devraldı. Birçok sıkıntılı durumun var olduğunu biliyoruz. Başkanımız görevin başına geldiğinde bunları da irdeleyip kamuoyu ile paylaşacaktır. Bayrampaşa Belediyesi'ni nasıl usulsüzlüklerle yönetildiğini, Bayrampaşa'nın halkının kaynaklarını nasıl iç edildiğini, Bayrampaşa halkının emanet ettiği makamın Bayrampaşalının lehine değil de kendi ikballerine yönelik kullanıldığı görülecektir."

Akın'ın bundan sonra parti ayrımı yapmadan herkesin belediye başkanı olacağını ifade eden Özdemir, CHP'lilerin de görüşlerine değer vereceğini aktardı.

İl yönetimi olarak kendilerinin de çalışmaları takip edip Akın'dan güzel hizmetler yapmasını isteyeceklerini dile getiren Özdemir, Bayrampaşa halkının güzel bir süreç yaşamasını istediklerini belirtti.

CHP'li Meclis başkanvekili “İbrahim Akın” yazısını kabul etmedi! AK Parti'den sert tepki

Başkan vekili seçiminde AK Parti adayına verilen ve iptal edilen bir pusulaya ilişkin bir basın mensubunun yönelttiği soruyu da yanıtlayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Burada net açık ve seçik bir şekilde ortada olan bu iradenin gasbedilmemesi gerektiğini, yaptığımız itirazla, oradaki duruşumuz sonraki oylamalarda da farklı bir tutuma gitmeme eğilimini de oluşturdu. O yüzden meclis başkan vekilinin ikinci turdaki tutumunu sonraki turlarda sergilememesini yanlışını gördüğü şeklinde değerlendiriyorum."

Daha sonra TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın ve bazı AK Parti milletvekilleri belediye önünde toplanan partilerle buluştu.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet alma", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma" ve "zimmet" suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı.

Başkan Vekilini seçmek üzere 21 Eylül 2025'te yapılan Meclis Toplantısı'nda Meclis Üyesi İbrahim Kahraman Belediye Başkan Vekili olarak seçilmişti.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 9 Ekim 2025'te Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekilliği seçiminin iptali için açılan dava kapsamında yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

İstanbul Valiliği, Bayrampaşa İlçe Belediye Meclisi'nin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 18.00'de toplanmasını uygun görmüştü.

Bayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecekBayrampaşa Belediyesinde başkanvekili CHPli İbrahim Kahraman oldu! AK Parti seçime itiraz edecek

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Siyasi casusluk soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan tutuklandı
Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliğine AK Parti'li İbrahim Akın seçildi
İdefix
Meteoroloji’den İstanbul'a kırmızı uyarı: Fırtına, ani sel, sıcaklık düşüşü! 2 aşamalı yağış sistemi geliyor! 75 km hızla...
DNR
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Sistem değişecek! Emeklilikte bağlanan maaş artacak
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dolu anlar! Seyirciye güvenmediği soruda iki joker kullandı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Ah Kartal vah Kartal! Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı