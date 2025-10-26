PODCAST CANLI YAYIN

MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kaçamak cevapları! 2019 İstanbul seçimlerinde WhatsApp mesajlarına mı sızdılar?

Türkiye’ye yönelik yabancı destekli sinsi siyasi operasyonun perde arkası bir bir ortaya çıkıyor. Yolsuzluktan tutuklu CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun arkasındaki karanlık ağ, İngiliz MI6, Amerikan CIA ve İsrail istihbaratı Mossad’la bağlantılı FETÖ’cü ajan Hüseyin Gün’ün savcılık ifadesiyle deşifre oldu. Soruşturma dosyasına giren belgelere göre dijital operasyonun şüphelileri, WhatsApp mesajlarına sızdıkları anda tüm verilere erişim sağladı. Elde ettikleri bu hassas bilgilerin, özellikle seçim dönemlerinde yürütülen propaganda ve algı operasyonlarında kullanıldığı öne sürüldü. İngiliz ajanı Hüseyin Gün ise söz konusu iddia hakkında kaçamak yanıt verdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kaçamak cevapları! 2019 İstanbul seçimlerinde WhatsApp mesajlarına mı sızdılar?

Türkiye'ye yönelik sinsi siyasi operasyonun perde arkasına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

Yolsuzluktan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kirli arka planı, MI6 ajanı FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün'ün savcılık ifadesiyle ortaya çıkmaya devam ediyor.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)

İFADESİNDE KAÇAMAK YANITLAR VERDİ

2019 İstanbul seçimlerine müdahaleden çok daha fazlası, milli iradeye yönelik örgütlü ve yabancı destekli bir ihanet planını gözler önüne sererken, casus Gün'ün ifadesinde verdiği kaçamak yanıtlar ise kirli ittifakı gizleme çabasını kanıtladı.

Takvim Hüseyin Günün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında Mamim hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre olduTakvim Hüseyin Günün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında Mamim hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu

ESKİ DOSTLAR LİSTESİ: YABANCI SERVİSLERİN KİLİT İSİMLERİ

Soruşturma kapsamında ajan Gün'ün dijital materyallerinde "eski dostlar" adıyla kaydedilmiş bir liste bulundu. Listede, yabancı istihbarat servislerine çalışan çok sayıda ismin yer aldığı tespit edildi. Bu kişilere ilişkin sorulara "İlerde ticaretimde lazım olabilir diye kaydetmişimdir. Bir kısmıyla iletişim kurmuşta olabilirim." gibi kaçamak yanıtlar verdi.

İşte tarihi operasyonun belgeleri!

Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)Yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olduğu belirlenen ajan Hüseyin Gün’ün, “Wickr” adlı kriptolu haberleşme uygulaması üzerinden yaptığı yazışmalar. (Takvim.com.tr)

WHATSAPP MESAJLARINA MI SIZDILAR?

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad'la ilişkili FETÖ'cü Mustafa Özcan'a yakın ajan Hüseyin Gün, ifadesinde çelişkili beyanlar vererek örgütün dijital operasyonlarını gizlemeye çalıştı.

İddiaya göre dijital operasyonun şüphelileri WhatsApp mesajlarına sızdıkları an tüm verilere erişti ve bu verileri propaganda operasyonlarında kullandı. Takvim.com.tr'nin eriştiği Wickr üzerinden yapılan yazışmalarda yer alan, "Dijital analistimiz, @slmhtn ve @medyaadami hesaplarının, İmamoğlu–FETÖ ve PKK bağlantısı propagandasını yaymak ve CHP'nin başörtüsü konusundaki ikiyüzlülüğünü göstermek için güçlendirilmiş bir propaganda operasyonuna hazırlandığını ortaya koyan bir önleyici istihbarat bilgisine ulaştı."

mesajı ajan Gün'e soruldu.

KAÇAMAK CEVAPLAR: "TEKNİK BİRİM GÖNDERDİ"

Wickr yazışmaları hakkındaki sorulara yetersiz kaçamak cevap veren ajan Gün, "Bu raporu teknik birimim gönderdi. Derin analiz sonucu hazırlanmış bir işlemdir." dedi.

İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİMde! Ajan Hüseyin Günden talimatlar...İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİMde! Ajan Hüseyin Günden talimatlar...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Takvim Hüseyin Gün'ün ifadesine ulaştı: Casusluk dosyasında “Mamim” hattı! İmamoğlu görüşmesi ve gizli servis trafiği deşifre oldu
İBB'deki siber casusluğun korkunç yüzü! İmamoğlu İsrail'e "İstanbul Senin" dedi: 85 milyonun mahremine siyonist el | Hüseyin Gün'ün MOSSAD bağı
Kasımpaşa - Beşiktaş | CANLI
PKK Türkiye'den ve sınır hattından çekildi! Bildiriyi elebaşı Sabri Ok okudu: 25 terörist silahlarıyla beraber nereye gitti?
A'DAN Z'YE YÜZYILIN KONUT PROJESİ | Kampanyadan kimler yararlanacak? Daireler kaç metrekare olacak? İşte 500 bin evde ödeme planı
100 güldüren zafer! Galatasaray - Göztepe: 3-1 | MAÇ SONUCU
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni dönem: PKK “geri çekiliyoruz” dedi | A Haber Kandil’den son görüntüleri yayınladı!
Başkan Erdoğan davet etti! İngiltere Başbakanı Keir Starmer yarın Türkiye'ye geliyor
Son dakika: MI6 ajanı Hüseyin Gün itirafçı oldu! Yüzlerce sayfalık ifade verdi... İmamoğlu'nun İngiliz istihbaratı bağlantılarını anlattı
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
Türk siyasetine FETÖ-MI6 müdahalesi! İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: Rotayı İngilizler çizdi paraları İngiltere'ye kaçırdı
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçının 11'i netleşti! O isim geri dönüyor
"Eko"sistemin casusluk ayağı patladı! Ekrem İmamoğlu ifade verdi Özgür Özel sokak çağrısı yaptı: "Herkes tanıdıklarını meydana davet etsin"
Meteoroloji'den 23 ile lodos, kar, sağanak alarmı! İstanbul için kritik 48 saat: Orhan Şen "Umarım gelmez" diyerek uyardı
Ne zaman başvuru yapmalıyım? sorusunu soran emekliler dikkat! Bu yıl başvuran daha avantajlı... İşte detaylar...
İBB seçimlerinde dijital istihbarat operasyonu | Wickr yazışmaları TAKVİM'de! Ajan Hüseyin Gün'den talimatlar...
MI6’dan MOSSAD’a uzanan gizli hat: Hüseyin Gün’ün bağlantı ağı deşifre edildi
Fırtına'nın gençleri iş başında! Trabzonspor - Eyüpspor: 2-0 | MAÇ SONUCU
Ajan Hüseyin Gün İstanbul'un verilerine nasıl sızdı? Ekrem İmamoğlu'nun attığı o imza...
Aynadaki Yabancı’nın Azra’sı Simay Barlas’ın annesi “Böyle anne mi olur” dedirtti: Gören ablası sandı!