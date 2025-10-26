MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kaçamak cevapları! 2019 İstanbul seçimlerinde WhatsApp mesajlarına mı sızdılar?

Türkiye'ye yönelik sinsi siyasi operasyonun perde arkasına dair çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.
Yolsuzluktan tutuklu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kirli arka planı, MI6 ajanı FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün'ün savcılık ifadesiyle ortaya çıkmaya devam ediyor.
İFADESİNDE KAÇAMAK YANITLAR VERDİ
2019 İstanbul seçimlerine müdahaleden çok daha fazlası, milli iradeye yönelik örgütlü ve yabancı destekli bir ihanet planını gözler önüne sererken, casus Gün'ün ifadesinde verdiği kaçamak yanıtlar ise kirli ittifakı gizleme çabasını kanıtladı.
ESKİ DOSTLAR LİSTESİ: YABANCI SERVİSLERİN KİLİT İSİMLERİ
Soruşturma kapsamında ajan Gün'ün dijital materyallerinde "eski dostlar" adıyla kaydedilmiş bir liste bulundu. Listede, yabancı istihbarat servislerine çalışan çok sayıda ismin yer aldığı tespit edildi. Bu kişilere ilişkin sorulara "İlerde ticaretimde lazım olabilir diye kaydetmişimdir. Bir kısmıyla iletişim kurmuşta olabilirim." gibi kaçamak yanıtlar verdi.
WHATSAPP MESAJLARINA MI SIZDILAR?
İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad'la ilişkili FETÖ'cü Mustafa Özcan'a yakın ajan Hüseyin Gün, ifadesinde çelişkili beyanlar vererek örgütün dijital operasyonlarını gizlemeye çalıştı.