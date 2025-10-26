MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün kaçamak cevapları! 2019 İstanbul seçimlerinde WhatsApp mesajlarına mı sızdılar?

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın ajan Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu aynı karede. (Takvim.com.tr)

İFADESİNDE KAÇAMAK YANITLAR VERDİ

2019 İstanbul seçimlerine müdahaleden çok daha fazlası, milli iradeye yönelik örgütlü ve yabancı destekli bir ihanet planını gözler önüne sererken, casus Gün'ün ifadesinde verdiği kaçamak yanıtlar ise kirli ittifakı gizleme çabasını kanıtladı.

ESKİ DOSTLAR LİSTESİ: YABANCI SERVİSLERİN KİLİT İSİMLERİ



Soruşturma kapsamında ajan Gün'ün dijital materyallerinde "eski dostlar" adıyla kaydedilmiş bir liste bulundu. Listede, yabancı istihbarat servislerine çalışan çok sayıda ismin yer aldığı tespit edildi. Bu kişilere ilişkin sorulara "İlerde ticaretimde lazım olabilir diye kaydetmişimdir. Bir kısmıyla iletişim kurmuşta olabilirim." gibi kaçamak yanıtlar verdi.

İşte tarihi operasyonun belgeleri!