PODCAST CANLI YAYIN
İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: İşte tarihi operasyonun belgeleri!

İmamoğlu'nun CHP'yi kapattıracak casusluk temasları: İşte tarihi operasyonun belgeleri!

İBB'deki yolsuzluk "Eko"sistemi organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştı. İstanbul'la sınırlı kalmayan bu yapı; kolları FETÖ'den MI6'ya, CIA'den MOSSAD'a uzanan bir ahtapota dönüştü. Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü Mustafa Özcan'la bağlantılı Hüseyin Gün üzerinden İngiliz istihbaratı MI6 ile yol yürümesi ve ortaya çıkan belgeler CHP'yi kapattırmaya kadar götürecek nitelikte. Nitekim casusluk soruşturması sadece bir veri hırsızlığına indirgenecek kadar basit ve masum değil. Türk siyasetine yabancı istihbaratların müdahalesi söz konusu. Balıkçı köşelerinde İngiliz Büyükelçi ile yapılan pazarlık ve İmamoğlu'nun Gülbahar Kolejleri'nden başlayan FETÖ bağlantıları bu süreçten bağımsız değerlendirilmemeli. Taşları yerine oturtan iki detay ise dikkat çekici. İmamoğlu'na siyasi rotayı çizenler İngiliz... İmamoğlu'nun İBB'deki yolsuzluktan kaldırdığı astronomik paraları kaçırdığı adres de İngiltere.

Bunlar da Var

Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Bülent Kaptanoğlu'nun İzmir’de sele kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
İzmir’deki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı!
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
Aksaray’da trafikte tehlike! 5 kat alkollü sürücüden şok sözler: “Benim ağırlığımı göreceksin”
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı
TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle