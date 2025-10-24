Hadisle dalga geçen Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz'e 7 ay 15 gün hapis cezası!

Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)

7 AY 15 GÜN HAPİS



Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

KAÇ YIL CEZA İSTENİYORDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturmada gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi. Bu suç kapsamında, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceği aktarıldı.



İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine birtakım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi. Bu hususlar göz önüne alındığında, eylemin anlık geliştiğinden ve şüphelilerin sergiledikleri eylemin hukuki anlam ve sonucunu denetleyemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığı yazıldı.