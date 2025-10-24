PODCAST CANLI YAYIN

Hadisle dalga geçen Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz'e 7 ay 15 gün hapis cezası!

Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapan Soğuk Savaş programındaki hadsizliğin cezası kesildi. Mahkeme sanıklar Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz'ün 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine birtakım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi.

Soğuk Savaş soruşturmasında tutuklanan Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

HADİSLE DALGA GEÇTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerindeki çeşitli mecralarda yayınlanan "Soğuk Savaş" isimli programda kaydedildiği belirlenen bir video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Soğuk Savaş hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir hakkında gözaltı kararı


Programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler Soydemir ve konuğu Akgündüz 'Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 23 Eylül'de tutuklandı. İlk duruşmada savcılık mütalaasında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. İkinci duruşma bugün İstanbul Adliyesi 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Enes Akgündüz ve Boğaç Soydemir duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katılırken avukatlar salonda hazır bulundu.

Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)

"OLAYDAN SONRA ÖZÜR MESAJI YAYINLADIM"

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Boğaç Soydemir, "Olaydan sonra özür tweeti attım ve 3 milyon kişi tarafından attığım tweet okundu. Bahsi geçen sözün bir hadis olduğunu bilmiyordum. Öğrendiğimde videoyu yayından kaldırdım, şahsi hesabımdan özür mesajı yayınladım. Öncesinde ve sonrasında planlı veya kasıtlı bir hareket yoktur. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)

"DİNİMİZLE ALAY EDECEK BİR ŞEYİ YAPACAK BİRİSİ DEĞİLİM"

Tutuklu sanık Enes Akgündüz mahkemede yaptığı savunmasında, "Mütalaaya itiraz etmek istiyorum. Karşınızda annem ve babam duruyor. Asla yapmadığım ve işlemediğim suçtan 32 gündür tutukluyum. Daha önce de bahsettiğim gibi programa konuk olan sanatçının ekibinden dahil oldum. Peygamber efendimizin hadisi şerifi olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla programa gelmezdim. Ben Müslümanım, böyle dinimizle alay edecek bir şeyi yapacak birisi değilim. Orada tamamen programın gereği dolayısıyla dinlemek zorunda kaldım, soruyu anlamadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)Soğuk Savaş programı (Ekran görüntüsü)

7 AY 15 GÜN HAPİS

Mahkeme, sanıkların 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmederken, tahliyelerine karar verdi ve hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

KAÇ YIL CEZA İSTENİYORDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Soğuk Savaş' isimli sosyal medya hesaplarından yayımlanan video içeriğinde, 'İçki tüm kötülüklerin anasıdır' hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine re'sen soruşturma başlattı. Programı sunan Boğaç Soydemir ve program konuğu Enes Akgündüz yürütülen soruşturmada gözaltına alındı, ardından tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama' suçundan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi. Bu suç kapsamında, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kişilerin cezalandırılabileceği aktarıldı.

İddianamede olay değerlendirildiğinde, soruşturma konusu video içeriğinin kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İçeriğin medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının ardından, tahrik edilen gruplarca yazılı ve sosyal mecralarda yorumlarla paylaşıldığı ve bu şekilde medyada gündem oluşturduğu kaydedildi. Böylelikle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin meydana geldiği değerlendirildi. Ayrıca, şüphelilerin birlikte katılım sağladıkları ve iştirak iradesi altında hareket ettikleri, içeriğin canlı yayımlanmadığı, aksine birtakım düzenlemelerden geçirildikten sonra dolaşıma sokulduğu ve soruşturma konusu diyalogların da yayından önce hazırlandığı belirtildi. Bu hususlar göz önüne alındığında, eylemin anlık geliştiğinden ve şüphelilerin sergiledikleri eylemin hukuki anlam ve sonucunu denetleyemeyeceklerinden bahsedilemeyeceği anlaşıldığı yazıldı.

