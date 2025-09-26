PODCAST CANLI YAYIN

Soğuk Savaş programında Hadisle dalga geçmişlerdi! Boğaç Soydemir ile Enes Akgündüz için istenen hapis cezası belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

4,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Soğuk Savaş" isimli sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve sosyal platformlarda dolaşıma sokulan bir video içeriğinde, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma açtı. Başsavcılık, soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklanmıştı.
