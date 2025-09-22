PODCAST
Youtube'da Soğuk Savaş adlı kanal hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 21:57
Youtube'daki 'Soğuk Savaş' kanalı hakkında, videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 'Educatedear' adıyla tanınan Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.
