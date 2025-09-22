PODCAST CANLI YAYIN

Youtube'da Soğuk Savaş adlı kanal hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi

Youtube'daki 'Soğuk Savaş' kanalı hakkında, videoda yer alan ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. 'Educatedear' adıyla tanınan Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi.

