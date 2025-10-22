İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede yer alan detaylar CHP'li belediyelerin nasıl bir yolsuzluk ve rüşvet girdabına sürüklendiğini somut verilerle ortaya koydu. Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.
KİME, NE CEZA İSTENİYOR?
Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkanlarının "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından hapis cezası alması talep edildi.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istendi. Eski Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'ya 5 yıldan 15 yıla, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'e 3 yıldan 9 yıla, Görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 4'er yıldan on ikişer yıla hapis cezası talep edildi.
İSİM İSİM RÜŞVET ÇARKI
Aktaş'ın Beşiktaş'tan Avcılar'a, Avcılar'dan Adana'ya uzanan rüşvet ağı deşifre edildi.
İsim isim rüşvet alan CHP'liler belirlendi.
- Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ A.Ş.'ye ait bir taşınmaz gerçek değerinin çok altında Aktaş'a satıldı. Satışın yapıldığı gün Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'e 10 milyon TL teslim edildi.
- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya seçimde kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin TL ve araç desteği verildi.
- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Milletvekili Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın aile şirketi adına kayıtlı 2 taşınmazı, değerinin çok üzerinde 20 milyon TL karşılığında Aktaş'ın yeğeni Uğur Aktaş'a devredildi. Aydar'a Ankara'da 300 bin dolar Aktaş tarafından teslim edildi. Aydar'ın kuzeni Can Zafer Yaman'a 6 milyon TL verildi.
- Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 'seçim için destek' toplayan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon TL verildi.
İDDİANAMEDEN ŞAİBELİ KURULTAY ÇIKTI
Öte yandan iddianameden CHP'nin pavyon masalarına meze olan, para ile delege avı yapılan şaibe kurultayına ilişkin bomba bir detay çıktı.
Şüpheli Rıza Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği gelirle hem kendisini hem de akrabalarını zengin ettiği, bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı vurgulandı.
Şaibeli İstanbul Kongresi ve Olağan Kurultay davasında da "şüpheli" sıfatıyla yer alan Akpolat için "Şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir" denildi.