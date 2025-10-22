Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden ʺşaibeli kurultayʺ çıktı: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler (Takvim.com.tr)



Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde şu ifadeler yer aldı:



Şüpheli Rıza Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ruhsatı, iskan izni, iş yeri açma, alkol ruhsatı ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerde ilgililerden para temin ettiği, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks yaşam sürmelerini sağladığı, bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir.



Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik 'şaibe' ve 'delegelerin satın alınması' iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli/sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında; şüphelin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir.