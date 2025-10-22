PODCAST CANLI YAYIN

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinden "şaibeli kurultay" çıktı! 'Mutlak butlan'ı güçlendiren detay: CHP yönetimini rüşvetle dizayn ettiler

579 sayfalık "Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" iddianamesinden CHP'nin pavyon masalarına meze olan, para ile delege avı yapılan şaibeli kurultayı çıktı. Rüşvet paralarıyla kendini ve akrabalarını zengin eden Rıza Akpolat'ın yanı sıra üst düzey CHP'lilerin de Beşiktaş Belediyesi'ni hortumladığı saptandı. İddinamede Akpolat'ın şaibeli İstanbul Kongresi ve Olağan Kurultay davasının şüphelisi olduğu belirtildi ve "Toplanan rüşvet paralarının bir kısmı CHP'nin yönetim kadrosunun dizaynında kullanıldı" denildi. Bu durum "Mutlak butlan için yeterli bir gerekçe" yorumlarına yol açtı.

CHP'li belediyelerin içerisine düştüğü rüşvet ve yolsuzluk çarkını deşifre eden Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü'ne yönelik düzenlenen iddianame tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede yer alan detaylar CHP'li belediyelerin nasıl bir yolsuzluk ve rüşvet girdabına sürüklendiğini somut verilerle ortaya koydu. Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

KİME, NE CEZA İSTENİYOR?

Örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş'ın 187 yıldan 450 yıla kadar, görevinden uzaklaştırılan CHP'li başkanlarının "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından hapis cezası alması talep edildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği malvarlıklarının müsaderesi edilmesi istendi. Eski Avcılar Belediye Başkanı şüpheli Utku Caner Çaykara'ya 5 yıldan 15 yıla, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer'e 3 yıldan 9 yıla, Görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı şüpheli Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı şüpheli Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şüpheli Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere için 4'er yıldan on ikişer yıla hapis cezası talep edildi.
İSİM İSİM RÜŞVET ÇARKI

Aktaş'ın Beşiktaş'tan Avcılar'a, Avcılar'dan Adana'ya uzanan rüşvet ağı deşifre edildi.

İsim isim rüşvet alan CHP'liler belirlendi.

- Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ A.Ş.'ye ait bir taşınmaz gerçek değerinin çok altında Aktaş'a satıldı. Satışın yapıldığı gün Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş'e 10 milyon TL teslim edildi.

- Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'ya seçimde kullanılmak üzere 5 milyon 500 bin TL ve araç desteği verildi.

- Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Milletvekili Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar verildi. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın aile şirketi adına kayıtlı 2 taşınmazı, değerinin çok üzerinde 20 milyon TL karşılığında Aktaş'ın yeğeni Uğur Aktaş'a devredildi. Aydar'a Ankara'da 300 bin dolar Aktaş tarafından teslim edildi. Aydar'ın kuzeni Can Zafer Yaman'a 6 milyon TL verildi.

- Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla 'seçim için destek' toplayan CHP Milletvekili Özgür Karabat'a 5 milyon TL verildi.

İDDİANAMEDEN ŞAİBELİ KURULTAY ÇIKTI

Öte yandan iddianameden CHP'nin pavyon masalarına meze olan, para ile delege avı yapılan şaibe kurultayına ilişkin bomba bir detay çıktı.

Şüpheli Rıza Akpolat'ın rüşvetten elde ettiği gelirle hem kendisini hem de akrabalarını zengin ettiği, bunun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı vurgulandı.

Şaibeli İstanbul Kongresi ve Olağan Kurultay davasında da "şüpheli" sıfatıyla yer alan Akpolat için "Şüphelinin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir" denildi.

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde şu ifadeler yer aldı:

Şüpheli Rıza Akpolat'ın belediyenin yetki ve imkanlarını kötüye kullanarak kendisine haksız kazanç sağladığı, imar, inşaat ruhsatı, iskan izni, iş yeri açma, alkol ruhsatı ile belediyenin mal ve hizmet alımına ilişkin yaptığı ihaleler, reklam panolarının kiraya verilmesi, belediyeye ait taşınmazların satılması gibi işlemlerde ilgililerden para temin ettiği, rüşvet paralarından sağladığı kazançla gerek kendisinin gerekse de akrabalarının zenginleşmesini ve lüks yaşam sürmelerini sağladığı, bunun dışında Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkan Yardımcısı, Parti Meclisi Üyesi, Beşiktaş Belediyesi Meclis üyelerine düzenli maddi destek sağladığı tespit edilmiştir.

Olağan Kurultay ve İl Başkanlığı seçimlerine yönelik 'şaibe' ve 'delegelerin satın alınması' iddialarının konu edildiği soruşturma ve kovuşturmalarda şüpheli/sanık sıfatıyla yer alması da dikkate alındığında; şüphelin topladığı rüşvet paralarının bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisinin yönetim kadrosunu dizaynında kullandığı değerlendirilmiştir.

"MUTLAK BUTLAN İÇİN YETERLİ BİR GEREKÇE"

İddianamede yer alan "Rüşvetle CHP yönetimi dizayn edildi" ifadesi, 24 Ekim'deki kurultay davası öncesi "Mutlak butlan için yeterli bir gerekçe" yorumlarına yol açtı.
Bilindiği üzere "oylamada hile" gerekçesiyle iptal edilen Özgür Çelik'in seçildiği il kongresi sürecindeki delege pazarlığı ve "al-ver" sürecini ifşa eden bomba bir ses kaydı ortaya çıkmıştı.

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Fahrettin Çırak'ıni l delegeleri Veli Gümüş ve Uğur Gökdemir'e 150'şer bin TL teklif ettiği, yapılan pazarlıklar sonucunda 250'şer bin TL rüşvet karşılığında Özgür Çelik'e oy vermek için anlaşıldığı duyulmuştu.

CHP'NİN ŞAİBELİ KURULTAYI


Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ve 4‑5 Kasım 2023'teki CHP 38. Olağan Kurultay ile 6 Nisan 2025'teki CHP 21. Olağanüstü Kurultay'ın iptali ve "mutlak butlan" kararı taleplerini içeren dava 24 Ekim'de görülecek.

PAVYONDA DELEGE AVI, MECLİS'TE İRADE FESADI

CHP rozeti taşıyan davacılar kurultaylarda delege iradesinin manipüle edildiğini ve usulsüzlük yapıldığını birinci ağızdan itiraf etti.

Pavyon köşelerinde ve otel lobilerinde dağıtılan siyasi rüşvetler dosyaya girdi. Ekrem İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat'ın makam odasında delegelere kargo poşeti içinde para verdiği mahkeme tutanaklarına geçti.

24 Ekim öncesi Genel Merkez'de "mutlak butlan" ve "ihtiyati tedbir" paniği hakim.

Her iki senaryoda da Özgür Özel'in "Genel Başkanlık" koltuğunun bir hükmü kalmıyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin "mutlak butlan" hazırlıkları sessiz ve derinden sürüyor.

Olası bir ihtiyati tedbirde ise Çağrı Heyeti görevlendirilecek.

CHP, İstanbul'daki "Çağrı Heyeti" sürecinde olduğu gibi yine mahkeme kararını tanımayıp ayak direme hesapları içerisinde.
