Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet

Türkiye son zamanlarda kara para, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla şekillenen kapsamlı operasyonlara şahitlik ediyor.
Beşiktaş iddianamesi ve İBB soruşturması CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet ağını teker teker deşifre ederken; kara para ağını çökertmek için dört bir koldan harekete geçildi.
Eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Can Holding'e "kara para" operasyonu düzenlendi. Şirketin sahiplerinden Kemal Can tutuklandı. Medya operasyonlarının başında olan ve "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ cezaevine gönderildi.
TAKVİM'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ 4 DÖVİZ BÜROSU
Can Holding kara para operasyonunun ikinci dalgası BİNSAT Holding'e ve "CHP'nin şaibeli kurultayına 50 milyon dolar taşıdılar" iddiasıyla gündemde olan 4 döviz bürosuna uzandı.
O döviz büroları Takvim.com.tr'nin yaklaşık iki yıldır gündeme getirdiği Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz.
Bilindiği üzere Takvim.com.tr, dövizciler ve kurultay arasındaki para trafiğine ilişkin iddiaları satır satır irdelemiş, iddia sahiplerine söz hakkı tanımıştı.
50 MİLYON EURO'LUK PARA TRAFİĞİNİ HANGİ CHP'Lİ BAŞKANLAR BİLİYOR?
Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e verdiği demeçte "5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı" demişti.
Dövizcilerden Ankara'daki kurultaya giden paralardan CHP'li bazı belediye başkanlarının da haberdar olduğunu iddia eden Erdoğan, "Bu konuyu bazı belediye başkanlarına da bildirdim. Bu belediye başkanları anlattığım konuyu İçişleri Bakanına ileteceklerini söylediler. Bana da "Bu konu artık bizim uhdemizde, sen kendini riske atma" diye telkinde bulundular" ifadelerini kullanmıştı.
DÖVİZCİLERİN BİNSAT İLE BAĞI NE?
Peki, bu 4 döviz bürosunun BİNSAT Holding'le nasıl bir bağı var?
Tolgahan Erdoğan, TAKVİM röportajında bu döviz bürolarının hemşehri ilişkisi içerisinde olduğunu beyan edip birbirleriyle bağlantılı olduğunu beyan etmişti.
Daha sonra savcılık ifadesinde BİNSAT Holding'den Sait Can Bingöl'ün "döviz büroları" ile ilgili kendisiyle görüşmek istediğini anlattı.
Sait Can Bingöl'le Karaköy'deki bir mekanda buluştuklarını dile getiren Erdoğan, "Bana bu konuyu (dövizcilerden kurultaya giden para meselesi) nereden öğrendiğimi sordular. Bu konuyu daha fazla dallandırıp budaklandırmamam için ikinci sınıfa giden çocuğumun Doğa Kolejlerinde liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim ve öğretim masraflarını karşılayabileceklerini söylediler" dedi.