Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet

Can Holding'e düzenlenen operasyon CHP'nin şaibeli kurultayının mali ayağına ışık tutan girift ilişkiler ağını açık etti. Holdingin Doğa Koleji üzerinden BİNSAT ile olan ilişkisi; BİNSAT'ın da CHP kurultayına 50 milyon Euro gönderdiği söylenen dövizcilerle olan akrabalık bağı deşifre oldu. Laleli Taç Döviz'in sahibi Durmaz Ailesinin damadı Sait Can Bingöl'ün kurultaya giden paraları gündeme getiren CHP'li Tolgahan Erdoğan'a "Dövizcileri konuşma çocuklarına Doğa'dan burs verelim" dediği savcılık ifadelerine yansıdı. Dahası dövizci çalışanlarının "CHP'ye çalıştığım firmalardan 1.5 milyar TL para gitti. Milyonlarca dolar Taç Döviz'in mahzeninde ve Durmaz Otel'in kasasında" beyanı mevcut. Nitekim bahse konu 4 döviz bürosunun gizli deposundan milyarlarca liralık döviz ve altın çıktı.

Türkiye son zamanlarda kara para, rüşvet ve yolsuzluk suçlarıyla şekillenen kapsamlı operasyonlara şahitlik ediyor.

Beşiktaş iddianamesi ve İBB soruşturması CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet ağını teker teker deşifre ederken; kara para ağını çökertmek için dört bir koldan harekete geçildi.

Eğitimden medyaya, finanstan enerjiye çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Can Holding'e "kara para" operasyonu düzenlendi. Şirketin sahiplerinden Kemal Can tutuklandı. Medya operasyonlarının başında olan ve "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ cezaevine gönderildi.



TAKVİM'İN GÜNDEME GETİRDİĞİ 4 DÖVİZ BÜROSU

Can Holding kara para operasyonunun ikinci dalgası BİNSAT Holding'e ve "CHP'nin şaibeli kurultayına 50 milyon dolar taşıdılar" iddiasıyla gündemde olan 4 döviz bürosuna uzandı.

O döviz büroları Takvim.com.tr'nin yaklaşık iki yıldır gündeme getirdiği Taç Döviz, Ats Gold, Karadeniz Döviz ve Servet Döviz.

Bilindiği üzere Takvim.com.tr, dövizciler ve kurultay arasındaki para trafiğine ilişkin iddiaları satır satır irdelemiş, iddia sahiplerine söz hakkı tanımıştı.

50 MİLYON EURO'LUK PARA TRAFİĞİNİ HANGİ CHP'Lİ BAŞKANLAR BİLİYOR?

Eski CHP üyesi Tolgahan Erdoğan, Haber Sorumlumuz Ahmet Zeren'e verdiği demeçte "5 Kasım gününden bahsediyorum. Parti Meclisi seçimi sabah yapılacaktı. O gün salonda sürekli bir pazarlık döndü ve o pazarlıklar neticesinde benim iddiam, döviz bürolarının pazar günü açılıp oradan ek para geldi. Yani ellerindeki paranın yetmedi ve buradan destek sağlandı" demişti.

Dövizcilerden Ankara'daki kurultaya giden paralardan CHP'li bazı belediye başkanlarının da haberdar olduğunu iddia eden Erdoğan, "Bu konuyu bazı belediye başkanlarına da bildirdim. Bu belediye başkanları anlattığım konuyu İçişleri Bakanına ileteceklerini söylediler. Bana da "Bu konu artık bizim uhdemizde, sen kendini riske atma" diye telkinde bulundular" ifadelerini kullanmıştı.

DÖVİZCİLERİN BİNSAT İLE BAĞI NE?

Peki, bu 4 döviz bürosunun BİNSAT Holding'le nasıl bir bağı var?

Tolgahan Erdoğan, TAKVİM röportajında bu döviz bürolarının hemşehri ilişkisi içerisinde olduğunu beyan edip birbirleriyle bağlantılı olduğunu beyan etmişti.

Daha sonra savcılık ifadesinde BİNSAT Holding'den Sait Can Bingöl'ün "döviz büroları" ile ilgili kendisiyle görüşmek istediğini anlattı.

Sait Can Bingöl'le Karaköy'deki bir mekanda buluştuklarını dile getiren Erdoğan, "Bana bu konuyu (dövizcilerden kurultaya giden para meselesi) nereden öğrendiğimi sordular. Bu konuyu daha fazla dallandırıp budaklandırmamam için ikinci sınıfa giden çocuğumun Doğa Kolejlerinde liseyi bitirinceye kadar bütün eğitim ve öğretim masraflarını karşılayabileceklerini söylediler" dedi.



TAÇ DÖVİZİN DAMADI

Bingöl'ün TAÇ Döviz Bürosu'nun sahibi olan Durmaz Ailesi'nin damadı olduğu ortaya çıktı.

Tam da bu noktada SABAH yazarı Mahmut Övür'ün "Binsat Holding, CHP'nin şaibeli kurultayı nedeniyle mi devreye girdi yoksa döviz bürolarını koruma kaygısıyla mı? sorusu önem kazandı.

BİNSAT Holding'in Can Holding'e bağlı şirketlerle ortak iş yaptığı da ifade tutanaklarında yer alıyor.



KİLİT HALKA DOĞA KOLEJİ: "DÖVİZCİLERİ KARIŞTIRMA SANA BURS VERELİM"

Tolgahan Erdoğan'ın iddiasına göre Sait Can Bingöl, BİNSAT'ın Doğa Kolejlerinin temizlik, güvenlik ve servis işlerini yaptığını söyledi. Bilindiği üzere Doğa Koleji Can Holding'in çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir kuruluş.

Yine Erdoğan'ın savcılık ifadesinde Sait Can Bingöl'ün kendisine "Her yıl Doğa Kolejlerinde 10 (on) tane öğrenci okutma hakkımız var, bunlardan bir tanesini sana ayırabiliriz" dediğini anlattı.

Bu somut beyanlar ışığında kara para ile suç imparatorluğu kurmaya kalkan Can Holding'in Doğa Kolejleri üzerinden BİNSAT ile olan ilişkisi; BİNSAT'ın da CHP kurultayına 50 milyon Euro gönderdiği iddia edilen Laleli dövizcileri ile olan akrabalık bağı deşifre olmuş oldu.




DÖVİZCİ ÇALIŞANI LALELİ-KURULTAY HATTINDAKİ PARA TRAFİĞİNİ İŞARET ETTİ

Bahse konu döviz bürolarında geçmişte çalışan Ümit Dursun isimli şahsın savcılık ifadesinde de dikkat çekici detaylar mevcut.



Dursun, işten ayrılmadan birkaç gün önce Kapalıçarşı'ya 50.000.000 milyon Euro para götürüldüğünü dövizci kuryesi Şemsettin Akpınar'ın ismini vererek beyan etti. "Olaydan birkaç gün sonra CHP'ye çalıştığımı firmalardan 1.5 milyar TL para gittiğini öğrendim" diyen Ümit Dursun, Laleli'deki dövizcilerden Kapalıçarşı'ya, Kapalıçarşı'dan CHP kurultayına kurulan para trafiğini işaret etti.




"MİLYONLARCA DOLAR TAÇ DÖVİZ'İN GİZLİ MAHSENİNDE VE DURMAZ OTEL'İN KASASINDA"

Dursun, Durmaz Ailesi'nin sahibi olduğu Taç Döviz için "Milyonlarca dolar ve Euro'nun zemin katta bulunan (bodrum kat) Taç Döviz'in gizli mahseninde ve Aksaray'da bulunan Durmaz Otel'in onlarca devasa kasalarında olduğunu bildiriyorum" şeklinde beyan vermesi dikkat çekti.

GİZLİ KASADAN NELER NELER ÇIKTI...

Nitekim Can Holding'e ikinci dalga kara para operasyonunda bahse konu 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.

