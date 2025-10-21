Kara paradan CHP kurultayına! Can Holding - BİNSAT- Laleli Taç Döviz hattında girift ilişkiler: Doğa Koleji üzerinden siyasi rüşvet

TAÇ DÖVİZİN DAMADI Bingöl'ün TAÇ Döviz Bürosu'nun sahibi olan Durmaz Ailesi'nin damadı olduğu ortaya çıktı. Tam da bu noktada SABAH yazarı Mahmut Övür'ün "Binsat Holding, CHP'nin şaibeli kurultayı nedeniyle mi devreye girdi yoksa döviz bürolarını koruma kaygısıyla mı? sorusu önem kazandı. BİNSAT Holding 'in Can Holding 'e bağlı şirketlerle ortak iş yaptığı da ifade tutanaklarında yer alıyor. KİLİT HALKA DOĞA KOLEJİ: "DÖVİZCİLERİ KARIŞTIRMA SANA BURS VERELİM" Tolgahan Erdoğan 'ın iddiasına göre Sait Can Bingöl , BİNSAT'ın Doğa Kolejlerinin temizlik, güvenlik ve servis işlerini yaptığını söyledi. Bilindiği üzere Doğa Koleji Can Holding'in çatısı altında faaliyetlerini yürüten bir kuruluş.

BİNSAT Holding yöneticisi Sait Can Bingöl (Takvim.com.tr)



Yine Erdoğan'ın savcılık ifadesinde Sait Can Bingöl'ün kendisine "Her yıl Doğa Kolejlerinde 10 (on) tane öğrenci okutma hakkımız var, bunlardan bir tanesini sana ayırabiliriz" dediğini anlattı.



Bu somut beyanlar ışığında kara para ile suç imparatorluğu kurmaya kalkan Can Holding'in Doğa Kolejleri üzerinden BİNSAT ile olan ilişkisi; BİNSAT'ın da CHP kurultayına 50 milyon Euro gönderdiği iddia edilen Laleli dövizcileri ile olan akrabalık bağı deşifre olmuş oldu.









DÖVİZCİ ÇALIŞANI LALELİ-KURULTAY HATTINDAKİ PARA TRAFİĞİNİ İŞARET ETTİ



Bahse konu döviz bürolarında geçmişte çalışan Ümit Dursun isimli şahsın savcılık ifadesinde de dikkat çekici detaylar mevcut.





Dursun, işten ayrılmadan birkaç gün önce Kapalıçarşı'ya 50.000.000 milyon Euro para götürüldüğünü dövizci kuryesi Şemsettin Akpınar'ın ismini vererek beyan etti. "Olaydan birkaç gün sonra CHP'ye çalıştığımı firmalardan 1.5 milyar TL para gittiğini öğrendim" diyen Ümit Dursun, Laleli'deki dövizcilerden Kapalıçarşı'ya, Kapalıçarşı'dan CHP kurultayına kurulan para trafiğini işaret etti.









"MİLYONLARCA DOLAR TAÇ DÖVİZ'İN GİZLİ MAHSENİNDE VE DURMAZ OTEL'İN KASASINDA"



Dursun, Durmaz Ailesi'nin sahibi olduğu Taç Döviz için "Milyonlarca dolar ve Euro'nun zemin katta bulunan (bodrum kat) Taç Döviz'in gizli mahseninde ve Aksaray'da bulunan Durmaz Otel'in onlarca devasa kasalarında olduğunu bildiriyorum" şeklinde beyan vermesi dikkat çekti.

GİZLİ KASADAN NELER NELER ÇIKTI...



Nitekim Can Holding'e ikinci dalga kara para operasyonunda bahse konu 4 döviz bürosunun gizli deposundaki 9 çelik kasadan 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon Türk Lirası, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş bulundu.



