Laleli’deki kara paradan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı! Terörsüz Türkiye'nin tamamlayıcısı "temiz eller"

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Laleli'deki 4 döviz bürosuna yapılan operasyondan CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesi çıktı.



KAMERA KAYITLARI İNCELENSİN



CHP'nin şaibeli kurultayı için Laleli'de yaşanan 50 milyon dolarlık para trafiğini CHP'li Tolgaha Erdoğan'la yaptığı özel röportajda Takvim.com.tr gündeme getirdi. Erdoğan o gün yaptığı açıklamada, "İhbar niteliğinde bu olay. Yaklaşık kaç, 14 ay geçti. Bu 4 tane döviz bürosunun hiçbirisinden tarafıma açılmış bir dava ve tekzip gelmedi. Bu tarihte buraya giren Uber araçları, kontrol altına alınsın, kamera kayıtlarından incelensin bunu araştırsınlar." ifadelerini kullandı.

Laleli'deki 50 milyon dolarlık şaibeyi Sabah gazetesi Mahmut Övür köşesine taşıdı.

Döviz bürolarına operasyon yapılmasının "siyaset-para" ilişkisine açıklık getireceğini belirten Övür, "Birileri bu operasyonları iktidar içi kavgaya ya da siyasi ön kesmeye bağlasa da esas amacın ne olduğunu çok değil, üç ay önce 10 Temmuz'da yazmıştım: "Bugün yapılan 'yolsuzluklarla mücadele' aslında bir 'temiz eller' operasyonu. Bu da 'terörsüz Türkiye' sürecinin tamamlayıcısı."" ifadelerini kullandı.