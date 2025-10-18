Kara para baronlarına savaş açıldı! Can Holding, SBK Laleli dövizcileri... Operasyon üstüne operasyon

Türkiye kara para trafiğine karşı en kapsamlı operasyonları başlattı. Can Holding, Sezgin Baran Korkmaz ve Laleli'deki döviz vurguncularına yönelik baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. İşte o operasyonlara ilişkin detaylar...



"CAN"LI YAYIN

İstanbul Küçükcekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2. dalga operasyonu yapıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 26 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, " Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. 121 şirkete ait malvarlıklarına, 10.09.2025'te el konulmuştur" denildi.

MASON REMZİ DE ALINDI

Savcılık açıklamasına göre, ikinci operasyon soruşturma kapsamında yeni MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik yapıldı. İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü "Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Büyük Üstadı" Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ve Zühal Can'ın da bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

HAKSIZ KAZANÇ TESPİTLERİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen, 17 Şubat 2022'de hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan incelemelerde, Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiş, holdingin kontrolündeki Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği belirlenmişti. Bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıtdışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu değerlendirilirken, benzer yöntemlerin geçmiş dönemlerde farklı ticari unvanlar altında sürdürüldüğü, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve bu yapılanmaların süreklilik arz eden örgütlü bir sistematik içerisinde faaliyet yürüttüğü soruşturma detayları arasındaki yerini aldı.

88 MİLYARLIK BELİRSİZ HAREKET

Öte yandan soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda; Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirtildi. Sabah'taki habere göre bu kapsamda aralarında geçtiğimiz haftalarda düzenlenen operasyonlarda Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can'ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu.



SBK... OTELE BÖYLE ÇÖKTÜLER

İstanbul'da yürütülen "Kara para aklama" soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ekonomik krizin ve pandemi sürecinin etkisiyle 2019 sonunda yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Sezgin Baran Korkmaz'ın ağına düştü. Korkmaz ve ilişkili şirketler, 25 milyon Euro'luk yüksek faizli borç karşılığında Bodrum Torba'daki 75 bin metrekarelik turizm arazisini teminat olarak aldı. UNICO Sigorta tarafından verilen 25 milyon Euro'luk borç, kısa sürede iki katına çıkarıldı. Belgelerde yer alan iddialara göre, bu borç karşılığında hem 35 milyon Euro nakit ödeme talep edildi. Böylece, toplamda 60 milyon Euro'luk bir geri dönüş planlandı. Paramount Hotel, bu alacak nedeniyle SBK'ya geçti...



DÖVİZ KULELERİNE EL KONULDU

Laleli'deki döviz bürolarına yapılan baskında 1.3 milyar TL'lik döviz ve altın ele geçirildi.

İstanbul'da "Kara Para Aklama" operasyonu kapsamında Laleli'de bulunan bazı şirket, döviz büroları ve kişilere yönelik 2. dalga operasyonu yapıldı. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto para varlıklarına el konuldu. Gizli kasalarda toplam değeri 1.3 milyar TL olan 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 46 milyon lira, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş ele geçirildi. Yakalanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi.