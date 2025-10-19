Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık başına gitti. Federasyon yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 62,8'ini alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu. Seçim sonucunu Rum ve federasyon yanlısı çevreler sevinçle karşılarken, bazı muhalif kesimlerde Türkiye karşıtı skandal açıklamalar gündeme geldi. KKTC'de yayın yapan ulusal bir televizyon kanalındaki programda, sözde gazeteciler Serhat İncirli ve Mert Özdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni hedef alan ağır ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'Yİ MÜDAHALE İLE SUÇLADILAR Programda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne yönelik sert suçlamalar yönelten Serhat İncirli,

"Ben iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Eğer benim yetkim olsa persona non grata ilan ederim." dedi.

Mert Özdağ ise, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği seçimlere müdahale etti, basın müşavirliği medyadaki operasyonu bizzat yönetti." ifadeleriyle tepki topladı. Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar