Lefkoşa’da skandal yayın: Seçim sonrası Türkiye'yi hedef aldılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda sandık başına gitti. Federasyon yanlısı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 62,8'ini alarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Seçim sonucunu Rum ve federasyon yanlısı çevreler sevinçle karşılarken, bazı muhalif kesimlerde Türkiye karşıtı skandal açıklamalar gündeme geldi. KKTC'de yayın yapan ulusal bir televizyon kanalındaki programda, sözde gazeteciler Serhat İncirli ve Mert Özdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni hedef alan ağır ifadeler kullandı.

TÜRKİYE'Yİ MÜDAHALE İLE SUÇLADILAR

Programda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi'ne yönelik sert suçlamalar yönelten Serhat İncirli,

"Ben iddia ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki Büyükelçisi yarın geri çekilmelidir. Eğer benim yetkim olsa persona non grata ilan ederim." dedi.

Mert Özdağ ise, "Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği seçimlere müdahale etti, basın müşavirliği medyadaki operasyonu bizzat yönetti." ifadeleriyle tepki topladı.

DEVLET BÜYÜKLERİNİ HEDEF ALDILAR

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hedef alındı.

İncirli, "Cevdet Yılmaz'ın da özür dilemesi lazım, ama o bizim büyüğümüzdür olmaz. Eşit egemen devletin eşitidir. Hakan Fidan'ın da açıklama yapması lazım. Ben çok merak ederim Erdoğan ne yapacak?" sözleriyle Türkiye'nin devlet yetkililerine yönelik saygı sınırlarını aşan bir üslup kullandı.