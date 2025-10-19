PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, belediye başkanlarına sözü geçmedi. Eş dost akrabalar, kurumlarda önemli yerlere yerleşti. Tepkiler yükseldi. İşte Özel'in sözünün geçmediği bazı belediyelerdeki akraba atamaları.

CHP'de 31 Mart 2024 Seçimleri'nin ardından belediyelerdeki rüşvet çarklarının döndüğü ortaya çıktı.

Akraba atamaları (nepotizm) skandalları da adeta tavan yaptı. Siyasi ahlaka uygun olmayan bu atamaların ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Tavizimiz yok. Kim belediyeye eşini, dostunu, akrabasını alırsa atamaları geri aldıracağım" dese de partililer kendisini dinlemedi.

BELEDİYELER SÜLALE ÇİFTLİĞİ OLDU

İşte Özgür Özel'in sözünün geçmediği bazı belediyelerdeki akraba atamaları:

İstanbul: Ekrem İmamoğlu, kuzeninin kocası olan Kadir Kılık'ı BELTUR'da işbaşı yaptırdı. Eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya'yı da İBB iştiraki İSPER üzerinden İBB'ye aldı. Dilek Kaya İmamoğlu'nun bir başka yeğeni Fatih Kesdi, İSPARK A.Ş'de çalışıyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü'ne akrabası Hale Akpkökin'i 'danışman' olarak atadı.

Beylikdüzü: İmamoğlu'nun kuzeninin eşi Sultan İmamoğlu, eşinin yeğenleri Hatice Şahin ile Filiz Selcik işe alındı.

Esenyurt Belediyesi: Ahmet Özer, oğluna, kızına, kardeşine, kızkardeşinin oğluna, dayısının oğluna işverdi.

Sarıyer Belediyesi: Başkan Aksu, kuzeni Osman Demir'i Zabıta Müdürü olarak atadı.

Tuzla Belediyesi: Başkan Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl, İBB'de işe başladı.

Ataşehir Belediyesi: Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş'ın kayınbiraderi Onur Dedetaş, Ataşehir'de müdür oldu.

Bu liste, İstanbul'da ve birçok il ve ilçede uzadıkça uzadı.

