CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı

Türkiye, enerji ve madencilikte attığı stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor.
Özellikle Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan dev Nadir Toprak Elementleri (NTE) rezerv sahası, ülkenin geleceğini şekillendirecek stratejik kaynaklar arasında yer alıyor.
CHP ise ağır sanayiden savunma sanayiine, elektrikli araçlardan uçak motorlarına kadar birçok alanda kullanılan NTE'ler üzerinden kirli bir algı yürüyor.
CHP'nin başını çektiği muhalefet "Nadir Toprak Elementleri satılıyor" iddiasını ortaya atarken Başkan Erdoğan bu iddiayı net bir dille yalanladı.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: KİM BUNU İDDİA EDİYORSA ÜLKESİNE İFTİRA ATIYOR DEMEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sahada bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve nadir toprak elementleri, barit ile florit dahil olmak üzere toplam 694 milyon tonluk rezerv tespit edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ İFŞA OLDU
Öte yandan yerli ve millî teknolojilerle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin kurulmasının önüne CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engel olmaya çalıştığı ortaya çıktı.