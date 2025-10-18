PODCAST CANLI YAYIN

CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki dev Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin stratejik enerji ve madencilik hamlesinde öncü rol oynuyor. Başkan Erdoğan, 694 milyon tonluk rezervin hiçbir ülkeye verilmesinin söz konusu olmadığını vurgularken, CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, ÇED olumlu raporuna rağmen tesise engel çıkarmaya çalıştığı ortaya çıktı. Skandalın belgelerini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün çıkıp “Neden maden işletmiyorsunuz?” diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Türkiye, enerji ve madencilikte attığı stratejik adımların meyvelerini toplamaya devam ediyor.

Özellikle Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan dev Nadir Toprak Elementleri (NTE) rezerv sahası, ülkenin geleceğini şekillendirecek stratejik kaynaklar arasında yer alıyor.

CHP ise ağır sanayiden savunma sanayiine, elektrikli araçlardan uçak motorlarına kadar birçok alanda kullanılan NTE'ler üzerinden kirli bir algı yürüyor.

CHP'nin başını çektiği muhalefet "Nadir Toprak Elementleri satılıyor" iddiasını ortaya atarken Başkan Erdoğan bu iddiayı net bir dille yalanladı.

BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: KİM BUNU İDDİA EDİYORSA ÜLKESİNE İFTİRA ATIYOR DEMEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, son Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, sahada bugüne kadar 310 ayrı lokasyonda yaklaşık 125 bin metre sondaj yapıldığını ve nadir toprak elementleri, barit ile florit dahil olmak üzere toplam 694 milyon tonluk rezerv tespit edildiğini duyurdu. Erdoğan, "Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasının herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir. Her kim bunu iddia ediyorsa kendi ülkesine iftira atıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Nadir Toprak Elementleri'nde rezerv olarak dünyada ikinci sıradaTürkiye Nadir Toprak Elementleri'nde rezerv olarak dünyada ikinci sırada

CHP'NİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ İFŞA OLDU
Öte yandan yerli ve millî teknolojilerle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'nin kurulmasının önüne CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engel olmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Skandalın belgelerini paylaşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı.

Bayraktar şunları söyledi:

"Eskişehir Beylikova'da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar.

Bugün çıkıp "Neden maden işletmiyorsunuz?" diye soruyorlar.
Bu nasıl bir iki yüzlülük!

Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık;

Gabar'da petrol,

Karadeniz'de doğal gaz,

Beylikova'da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır."

Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldıTürkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı
Türkiyenin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikovada bir ilkTürkiyenin NTE üretimindeki hedefi dünyada ilk 5! Beylikovada bir ilk

