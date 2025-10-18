PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Fidan’dan KKTC seçimleri mesajı: Kıbrıs’ta çözüm iki devlette

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diledi. Fidan, seçimlerin KKTC’nin devlet geleneği ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağına inandıklarını belirterek, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasını savunmayı ve iki ayrı devletin kabulünü her platformda vurgulamayı sürdüreceğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, KKTC'de bugün gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diledi.

Fidan, paylaşımında, "Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz. Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

KKTC'de vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçimi için 9'uncu kez sandığa gidecek.

