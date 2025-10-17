DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı

Bursa 'da barajlardaki su seviyesinin yüzde 0'a kadar düşmesiyle birlikte şehir genelinde yaşanan su kesintilerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli önlemleri zamanında almamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Devlet Su İşleri ( DSİ ) Genel Müdürlüğü'nün aylar öncesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kuraklık riski konusunda uyardığı, ancak belediyenin bu uyarılara rağmen gerekli tedbirleri hayata geçirmediği öğrenildi.

DSİ UYARDI, ÖNLEM ALINMADI

DSİ'nin, 2025 yılının başında yaptığı değerlendirmelerde kuraklık tehlikesine dikkat çektiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ'ye yazılı uyarılar gönderdiği anlaşıldı.

Bu uyarılarda, mevcut su kaynaklarının yetersiz kalabileceği, bu nedenle Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiği açıkça vurgulandı.

Ayrıca, Valilik başkanlığında yapılan toplantılarda DSİ uzmanlarının, suyun tasarruflu kullanılması ve alternatif kaynakların devreye alınması yönünde önerilerde bulunduğu belirtildi. Ancak, belediye yönetiminin gerekli adımları zamanında atmadığı ve bu nedenle barajlardaki su seviyesinin hızla kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.