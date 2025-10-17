DSİ Uyardı CHP'li belediye dinlemedi: Bursa barajlarında su kalmadı

PODCAST CANLI YAYIN

DSİ’nin açık uyarılarına rağmen kuraklık tehlikesine karşı hiçbir adım atmayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, barajların tamamen kurumasıyla şehri susuz bıraktı. Uzmanların aylar önce tamamlanması gerektiğini belirttiği Çınarcık Barajı projesi hâlâ bitmezken, geçici hat çözüm olamadı. 103 milyon metreküplük su kullanılmaz durumda, kesintiler ise artarak sürüyor.

Giriş Tarihi:
Bursa'da barajlardaki su seviyesinin yüzde 0'a kadar düşmesiyle birlikte şehir genelinde yaşanan su kesintilerinin, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli önlemleri zamanında almamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün aylar öncesinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni kuraklık riski konusunda uyardığı, ancak belediyenin bu uyarılara rağmen gerekli tedbirleri hayata geçirmediği öğrenildi.

DSİ UYARDI, ÖNLEM ALINMADI

DSİ'nin, 2025 yılının başında yaptığı değerlendirmelerde kuraklık tehlikesine dikkat çektiği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile BUSKİ'ye yazılı uyarılar gönderdiği anlaşıldı.
Bu uyarılarda, mevcut su kaynaklarının yetersiz kalabileceği, bu nedenle Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin bir an önce tamamlanması gerektiği açıkça vurgulandı.

Ayrıca, Valilik başkanlığında yapılan toplantılarda DSİ uzmanlarının, suyun tasarruflu kullanılması ve alternatif kaynakların devreye alınması yönünde önerilerde bulunduğu belirtildi. Ancak, belediye yönetiminin gerekli adımları zamanında atmadığı ve bu nedenle barajlardaki su seviyesinin hızla kritik seviyelere düştüğü kaydedildi.

PROJE GECİKTİ, 103 MİLYON M³ SU KULLANILAMIYOR

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılaması planlanan Çınarcık Barajı İçmesuyu Projesi'nin, DSİ tarafından hazırlanmasına rağmen ihalesi ve yapımının 2023 yılında BUSKİ tarafından üstlenildiği anlaşıldı. Projenin inşaat çalışmalarının halen sürdüğü bu nedenle, Çınarcık Barajı'nda bulunan 103 milyon metreküp suyun şehre verilemediği, mevcut sistemin ise günlük su ihtiyacını karşılayamadığı ifade edildi.

GEÇİCİ HAT YETERSİZ KALDI

Sürecin uzaması üzerine DSİ'nin, acil önlem olarak Çınarcık Barajı'ndan "By-Pass Hattı" aracılığıyla su verilmesine onay verdiği öğrenildi.
Ancak bu hattın kapasitesinin günde 100 bin metreküple sınırlı olması nedeniyle, Bursa'nın günlük 470 bin metreküplük içme suyu ihtiyacının karşılanamadığı belirtildi.
Bu durumun, kesintilerin kaçınılmaz hale gelmesine neden olduğu ifade edildi.

"SORUMLULUK BELEDİYEDE"
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereği su ve kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesinin büyükşehir belediyelerinin görevi alanında bulunuyor. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesine
"DSİ gerekli teknik desteği sağladı, tüm uyarılarını yaptı. Ancak belediye gerekli önlemleri zamanında almadı. Çınarcık projesi bitirilseydi bugün kesinti yaşanmayacaktı.

YAĞIŞ OLMAZSA KESİNTİLER SÜRECEK

Barajlardaki doluluk oranının sıfıra inmesi nedeniyle, BUSKİ tarafından şehir genelinde belirli aralıklarla su kesintileri uygulanmaya başlandı.
Uzmanlar, önümüzdeki günlerde yağış olmaması halinde kesintilerin artabileceğini belirtiyor.

Bursa barajlar sıfırı gördü! AK Partiden CHPye sert tepki: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlıkBursa barajlar sıfırı gördü! AK Partiden CHPye sert tepki: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık

