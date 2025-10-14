Laleli'de "pos" operasyonu! 47 milyarlık vurgun ağında 60 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da, bazı ülkelerle yapılan para alışverişlerini çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla şirketleri üzerinden tekellerine aldıkları, yasa dışı yollarla temin ettikleri yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemler karşılığında kullanarak 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği belirlenen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Pos cihazı (AA) LALELİ'DEKİ TEFECİLERE SORUŞTURMA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca, Fatih Laleli'deki bir şirket ve şahıslara yönelik "terörizmin finansmanının önlenmesi", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un 28. maddesine muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı.