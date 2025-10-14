Fatih’te 1,3 milyarlık pos dolandırıcılığı operasyonu: 60 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, şüphelilerin pos cihazları üzerinden hayali işlemler yaparak yasa dışı gelir elde ettiği tespit edildi.

Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini tekelleştirdikleri belirlenen şüphelilerin, yabancı banka kartlarını kullanarak 47 milyar TL'yi aşan işlem hacmi oluşturduğu ortaya çıktı.

1,3 milyar liralık suç geliri sistemde aklanmaya çalışıldı

Şüphelilerin, elde ettikleri parayı fatura düzenleyip ticari faaliyet gibi göstererek sisteme sokmaya çalıştıkları belirlendi. Bu yöntemle 1 milyar 300 milyon TL'nin üzerinde haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

7 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda belgeye el konuldu.

Mahkeme kararıyla 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket hissesi, banka hesapları ve kripto varlıklar da donduruldu.

50 şüpheli yakalandı, operasyon sürüyor

Haklarında gözaltı kararı bulunan 60 kişiden 50'si yakalanarak gözaltına alındı.

Kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.