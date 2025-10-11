"RUM KESİMİ SİLAH DEPOSUNA DÖNDÜ"

Seçimde rakibi olan ve federasyonu savunan Tufan Erhürman'a eleştirilerde bulunan Tatar, "Erhürman'a oy verip federasyonun hortlatılmamalı. Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır. Erhürman KKTC cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyor. Erhürman'ın kafasında KKTC'yi ortadan kaldırmak var. Milli menfaatlerimiz KKTC'nin geleceğine bağlıdır. Güney Kıbrıs silah deposuna döndü. Türkiye ile Mavi Vatan'ı daha da güçlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

Tatar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Burada bir varlık mücadelesi var. Yıllardan beridir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek için anavatanla münasebetlerimizi artırılması için büyük çabalar, büyük gayretler ve buradaki barışın, huzurun teminatı güvencesi anavatan Türkiye Cumhuriyeti. Ben hep hayatım boyunca çocukluğumdan ve daha sonra Rauf Raif Denktaş'lardan ve Doktor Dervişeroğlu'lardan, bu siyasetin liderlerinden hep öğrendiğim.

Esasında Doktor Fazıl Küçük de aynı şeyi söylerdi ama onunla pek sohbetim olmadı. Çok o daha yaşlıydı tabii. Dolayısıyla benim buradan vereceğim mesaj, ben Kıbrıs Türk halkının devletine ve egemenliğine çok önem veriyorum. Bu hep öyleydi. Ailemden öyle duydum. Doktor Fazıl Küçük'ün söyledikleri böyleydi. Rauf Denktaş'ın söyledikleri böyleydi. Doktor Dervişoğlu'nun söyledikleri böyle ve şu anda baktığımızda işin gerçeğine, bir taraftan hayal üretenler, bir taraftan gerçekçi olanlar. Bir gerçekçilik hakikattir. Hakikat Kıbrıs Türk'ünün bu topraklarda varlığı devam edebilmesi için mutlak suretle kendi devletine sahip çıkması lazım ve anavatanın bunun garantörü olarak ve Türk Silahlı Kuvvetleri buranın barışının, huzurunun, güvenliğinin, istikrarının devamı için burada bulunması lazım.

11 SENE SOYKIRIM YAŞANDI

Gazze'de olanlar, bitenlerin küçüğü burada 1960'lı yıllarda oldu. 1974'e kadar Kıbrıs Türkleri 11 sene atıldık, itildik, kakıldık, soykırımdan geçtik. Her türlüsüyle ve 15 Temmuz 1974 Yunanistan desteğiyle burada yapılan darbe Makarios'a karşı o tarihte burayı Yunanistan'a bağlamak ve bir süre sonra bütün Türkleri buradan imha etmekti. Şimdi böyle bir tehlikeyi atlatan bir toplum, bir halk daha sonra 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatıyla bağımsızlığa, özgürlüğe kavuşmuş. O günden bugüne federasyon görüşmeleriyle burada federal çerçevede bir ortaklık ve Türkiye'nin buradan çekilmesi. Şimdi karşımızdaki zihniyet hala da bunu savunuyor. Bakınız, buna daha önceden de şans verildi.

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ESASTIR"

En önemlisi Annan Planı zamanında bu şans verildi. Crans-Montana'da yine şans verildi ve tabii bizler hep karşı çıktık. Ama Mehmet Ali Talat'lar, Mustafa Akıncı'lar hep gerektiğinde taviz de vererek, gerektiğinde en son açık ve net Mustafa Akıncı "garantörlük tabu değildir" dedi ve o şekilde bir anlayışla bu müzakere masasına oturdu. İşte son anda bazıları devreye girdi. Türkiye tabii garantörlük hakkı Türkiye'nin. Yani sıfır asker, sıfır garantiyi kolay kolay Türkiye kabul etmez ve o söz hakkı zaten Türkiye hükümetinin. Dolayısıyla ben bu makamda her boyutuyla Türkiye ile istişare ve uyum içerisinde bu siyaseti son beş yıldır yürüttüm ve ne mutlu bana ki gerçekten hem Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devlete sahip çıkmıştır. Birleşmiş Milletler kürsüsünde bunu defalarca, en son eylül ayında yine o 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir gerçektir. İki devlet çözüm esastır. Federasyon defteri kapanmıştır.