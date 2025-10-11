PODCAST CANLI YAYIN
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'e konuştu

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber’e yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan iki devletli çözüme sahip çıktı, Türkiye Cumhuriyeti devleti burada kalacaktır” mesajını verdi. Yaklaşan seçim öncesi federasyon yanlısı rakibi Tufan Erhürman’ı eleştiren Tatar, “Erhürman KKTC cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyor, kafasında KKTC’yi ortadan kaldırmak var" dedi. Tatar, Güney Kıbrıs’ın "silah deposuna döndüğünü" belirterek, “Milli menfaatlerimiz KKTC’nin geleceğine bağlıdır, Türkiye ile Mavi Vatan’ı daha da güçlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.


Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında

