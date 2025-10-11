PODCAST CANLI YAYIN

BUSKİ planlı su kesintisi 11 EKİM: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi kaç saat sürecek?

BUSKİ, 10-16 Ekim tarihleri arasında merkez ilçelerde dönüşümlü su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Planlı su kesintileri 12 saati geçmeyecek. Peki Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi kaç saat sürecek? İşte BUSKİ sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
BUSKİ planlı su kesintisi 11 EKİM: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa su kesintisi kaç saat sürecek?

BUSKİ Genel Müdürlüğü, iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle 10 Ekim-16 Ekim tarihleri arasındaki yapacağı su kesintilerini duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

BURSA'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?

Söz konusu planlı su kesintileri, günlük 12 saati geçmemek kaydıyla, merkez ilçelere bağlı mahallelerde dönüşümlü olarak uygulanacak. Yapılması planlanan su kesintileri ile günlük 100 bin metreküp su tasarrufu yapılması hedefleniyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Planlı su kesintilerinden Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

BUSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
(https://www.buski.gov.tr/gunluk-su-kesintileri)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
Aynadaki Yabancı
Çocuk suçlarıyla ilgili yeni yasayı TAKVİM açıklıyor! Çeteler yandı | İşte yeni "Minguzzi" yasası
CANLI | Ateşkes yürürlükte! İsrail çekildi Gazze'ye dönüş başladı | Lübnan'a saldırı
Resmen başladı! İşletmelerde zorunlu olacak: Fiyat etiketi...
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talebi: Savcılıktan İçişleri Bakanlığına başvuru
6 İL SARI ALARM LİSTESİNDE: Meteoroloji peş peşe uyardı! Şemsiyeleri sıkı tutun
Cehennem Necati (Necati Arabacı) soruşturmasında yeni deliller ortaya çıktı: 3 eğlence mekanına çökmüş!
Trump’tan Gazze zirvesi: Türkiye masada
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu: Ezber bozan bir sezon geliyor!
Lisede 2+2 modeli! Kaç yıl zorunlu olacak?
Yerli doğalgazda yeni dönem: Türkiye ihracata geçmeye hazırlanıyor
Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Tüm ifadelere Takvim.com.tr ulaştı! İntikam sözü dosyaya girdi: Daltonlar çetesinin kilit ismi talimatlar ondan
Staj yapanlara erken emeklilik müjdesi! Annelere ve bazı mesleklere fırsat...
Trump’tan Çin’e sert misilleme: “Görüşmemiz için bir neden kalmadı”
Yurt genelinde konut seferberliği! Hem deprem bölgesi hem kentsel dönüşüm projeleri bir arada yürütülüyor
Serdar Öktem suikastının perde arkası: Hedeflerine ulaşamadılar intikam için avukatı seçtiler!
CHP'li eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile birlikte 21 şüpheli gözaltına alındı
Bizim Aile’nin Ferdi’si Cengiz Nezir bakın şimdi ne halde! Meğer oyunculuğu bıraktıktan sonra...