İsrail'in alıkoyduğu milletvekilleri ve 18 vatandaşımız için Dışişleri'nden açıklama! Ne zaman dönecekler?

İşgalci İsrail Sumud Filosu'nun ardından Özgürlük Filosu gemilerine de saldırdı. Gemilerde bulunan 3 milletvekili ve 18 vatandaşımız İsrail tarafından alıkonuldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır." denildi.

İşgalci İsrail, Gazze'ye uygulanan ablukayı delmek için yola çıkan gemilere saldırdı.

Önce Sumud Filosu'na ardından da Özgürlük Filosu'na saldıran İsrail gemileri işgal ederek aktivistleri esir aldı.

3 VEKİL ALIKONULDU
İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemilerde bulunan Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ile Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de İsrail tarafından alıkonuldu.

NE ZAMAN DÖNECEKLER? DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir. Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır." denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'a ait teknelerde bulunan üç Milletvekilimiz, Ashdod Limanında karaya çıkarıldıktan sonra dün gece (8 Ekim) Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanına getirilmişlerdir.

Milletvekillerimizin bugün üçüncü bir ülke üzerinden havayoluyla Türkiye'ye dönmeleri ihtimali bulunmaktadır.

Diğer 18 vatandaşımız ise Ketziot Gözaltı Merkezi'ne götürülmüşlerdir. Tel Aviv'deki Konsolosluk yetkililerimizin bugün vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmesi öngörülmektedir.

Vatandaşlarımızın bir an evvel ülkemize dönmeleri için gerekli girişimler tamamlanmış olup, özel bir uçak seferi düzenlenmesi dahil, tüm tedbirler alınmaktadır."

