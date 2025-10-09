PODCAST CANLI YAYIN

Katil İsrail Vicdan Gemisi'ne el koydu!

Katil İsrail, Vicdan Gemisi’ne de el koydu. 21’i Türk, 146 kahramanı gözaltına aldı.

Soykırımcı İsrail'in Sumud Filosu'na baskın düzenlemesinin ardından Özgürlük Filosu, toplam 11 tekneyle Gazze'ye doğru yola çıktı. İçinde Türklerin de olduğu gönüllüleri taşıyan Özgürlük Filosu gemileri, dün sabaha karşı İsrailli haydutlar tarafından saldırıya uğradı. Gemide bulunan 21'i Türk vatandaşı 146 kahraman, katil İsrail'in askerleri tarafından gözaltına alındı. Filonun açıklamasında, "Vicdan gemisi şu anda bir İsrail askeri helikopteri tarafından saldırı altında. Gemide 146 gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor" ifadesi kullanıldı. Gemilerin 110 bin dolar değerinde ilaç, solunum cihazı ve besin malzemesi taşıdığı açıklandı.

İSRAİL'E UYARI TEZKERESİ
TBMM'de, Gazze'ye Giden İnsani Yardım Filolarına Yönelik Saldırılara Dair Meclis Başkanlığı Tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Tezkerede, "Zalim İsrail'in insanlık vicdanını yaralayan bu alçak saldırıları karşısında uluslararası kamuoyu çok daha güçlü tepkiler vermeye devam edecek, özgür Filistin'in önündeki tüm engeller en kısa sürede aşılacaktır" denildi.

GAZZE'DE ANLAŞMA ÇOK YAKIN
ABD Başkanı Trump, Hamas ve İsrail'in Mısır'da yürüttüğü müzakerelerde anlaşmaya çok yaklaşıldığını açıkladı. Trump, "Hamas ile görüşmeler çok iyi gidiyor. Bu hafta sonu belki pazar günü Mısır'a gidebilirim" dedi.

