PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı

Son dakika haberi! İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria’daki sınır kapısına ulaştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu bir grup Türk vatandaşı, Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönmek üzere Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı.

Aktivistler, işgal altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Köprüsü geçişine getirildi.

Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi'nde tutulan aktivistleri taşıyan cezaevi nakil araçları, sınır kapısına doğru geçiş yaptı.

Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü)Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü)

İsrail, Küresel Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti uluslararası sularda yasa dışı olarak alıkoymuştu.

Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü)Türk vatandaşları Batı Şeria sınırında (Ekran görüntüsü)

Aktivistlerden 4 İtalyan parlamenter ilk gün serbest bırakılırken cumartesi 36'sı Türk, 137 aktivist Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla İsrail'den tahliye edilmişti. Pazar günü de 29 aktivist İspanya'ya, pazartesi ise 171 aktivist Yunanistan ve Slovakya'ya gönderilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması (Ekran görüntüsü)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin açıklaması (Ekran görüntüsü)


DIŞİŞLERİ DUYURMUŞTU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, dün yaptığı açıklamada İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Sözcü Keçeli, süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini beklediklerini belirtti.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. (AA/4 Ekim 2025)İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. (AA/4 Ekim 2025)

İLK KAFİLE 4 EKİM'DE GELDİ

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler için Türkiye ilk andan itibaren diplomatik temasları başlatttı. İlk kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı 4 Ekim'de İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta, Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan ve aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi yer aldı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.

Son dakika! Dışişleri açıkladı: İsrailde tutulan 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyorSon dakika! Dışişleri açıkladı: İsrailde tutulan 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor
Son dakika! Dışişleri açıkladı: İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
Suriye'nin Halep kentinde şiddetli çatışmalar sonrası silahlar sustu
Borsa İstanbul
Son dakika! Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
Savaş suçlusu Netanyahu soykırıma devam ediyor: İşte katilin suç dosyası
CANLI ANLATIM | Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başladı
Türk Telekom
Çalışanların gözü ocak zammına çevrildi: Formüllere göre 2025 asgari ücret ne kadar olacak?
Mutabakat mı eyalet mi? Barrack neyin peşinde | YPG/SDG’nin entegrasyonu için tarih vermişti Mazlum Abdi’yi ziyaret etti
Meteoroloji'den İstanbul dahil 20 ile sarı ve turuncu kodlu alarm: Mezosiklon yağış dalgası geliyor! Şimşekler ardı ardına patlayacak
Son dakika! Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti! 6 şüpheli gözaltına alındı | Dikkat çeken Daltonlar detayı
Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere İŞKUR’dan hibe fırsatı
Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı!
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan derbi ve İsrail açıklaması! "Kural hatası yok"
Son dakika! İstanbul Altın Rafinerisi şirketlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Son dakika! Güllü'nün adli tıp raporu ortaya çıktı! Düştüğü sırada alkollü müydü?
Tony Blair’ın Gazze ekibi: Milyarderler, siyonistler ve bir BM yetkilisi…
Fransa'da 27 günlük Başbakan Lecornu Macron'a istifasını sundu! Hükümeti dün kurmuştu
Kuruluş Orhan’dan ilk tanıtım! Sosyal medya ayağa kalktı! İşte efsane kadro