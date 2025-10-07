Son dakika! İsrail alıkoyduğu Türk vatandaşları Batı Şeria'daki sınır kapısına ulaştı

Keçeli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, dün yaptığı açıklamada İsrail güçlerince Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan 14 Türk vatandaşının Ürdün üzerinden Türkiye 'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. (AA/4 Ekim 2025)

İLK KAFİLE 4 EKİM'DE GELDİ



İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan aktivistler için Türkiye ilk andan itibaren diplomatik temasları başlatttı. İlk kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı 4 Ekim'de İstanbul Havalimanı'na indi. Uçakta, Küresel Sumud Filosu teknelerinde bulunan ve aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi yer aldı.



KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.