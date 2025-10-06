Son dakika! Dışişleri açıkladı: İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşı için çalışmalar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı İsrail'de tutulan 14 Türk vatandaşımızın yarın Ürdün üzerinden Türkiye'ye gelebilmeleri için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (Ekran görüntüsü)



Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü.

Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor.

Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."