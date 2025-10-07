PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları İstanbul'da!
Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 19:18
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda yer alan 15 Türk vatandaşı aktivisti getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.
Bunlar da Var
01:11
Konya Meram’da feci kaza: Otomobil yol kenarına uçtu! 1 ölü 1 yaralı
06.10.2025
Pazartesi
00:22
Adana’da korku dolu gece: Berber dükkanına otomatik silahlı saldırı! O anlar kamerada
06.10.2025
Pazartesi
01:00
İstanbul'da silahlı saldırı olayı... Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Aracında öldürüldü! - İlk görüntüler
06.10.2025
Pazartesi
05:49
Ankara'da inşaatın 12'nci katındaki yük asansöründen düşen 2 işçi öldü
06.10.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN