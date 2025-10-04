Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber dolandırıcılık operasyonu: 12 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 6 ilde 'Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik operasyonlarda 900 milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı:



❗️PTT - HGS ismi ve logosuyla SAHTE internet sitesi oluşturan,

❗️"HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var" gibi vatandaşlarımıza YANILTICI SMS'ler gönderip dolandıran,

❗️Bankalarda 900 milyon hesap hareketi bulunan 12 Şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı.

İstanbul merkezli 6 ilde "Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 900 Milyon TL hesap hareketi bulunan 12 şüpheliyi yakaladık❗️

❌10'u TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız, MİT Başkanlığımız, MASAK ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İstanbul merkezli İzmir, Van, Elazığ, Bingöl ve Hakkari'de düzenlenen operasyonlarımızda yakalanan şüphelilerin;

🔻PTT ve Hızlı Geçiş Sisteminin (HGS) adını ve logosunu kullanarak sahte internet sitesi ve ara yüzler oluşturdukları,

🔻"HGS borcunuz var, Teslim Alınmamış Kargonuz var" gibi yanıltıcı SMS'ler gönderip, vatandaşlarımızı sahte internet sitelerine yönlendirerek dolandırdıkları tespit edildi ve Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

❌Operasyonlarda; Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması suçu kapsamında şüphelilere ait; 200 adet banka ve 30 adet kripto hesabına el konuldu.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.



