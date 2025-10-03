SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını bildirdi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:

30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık❗️
🔻64'ü TUTUKLANDI.
🔻3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

📍Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
📍Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,
📍Örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

