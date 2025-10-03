SON DAKİKA! Bakan Yerlikaya duyurdu: FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 91 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı paylaşımda FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 64'ünün tutuklandığını bildirdi.





İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:



30 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden operasyonlarımızda; 91 şüpheliyi yakaladık❗️

🔻64'ü TUTUKLANDI.

🔻3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Yalova ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

📍Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

📍Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,

📍Örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı.



