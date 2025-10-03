SON DAKİKA! CHP kayyum davasının ilk duruşması görüldü: Gürsel Tekin göreve devam edecek

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına karar veren İstanbul 45.Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davanın ilk duruşması görüldü.
İtirazların reddine ilişkin yapılan İstinaf başvurusunun sonucunun beklemesine, Gürsel Tekin'in görevine devam etmesine karar veren mahkeme davayı 21 Kasım'a erteledi.
İKİ DAVA BİRLEŞTİ
Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı taleple davaname hazırlamış ve mahkeme bu iki davanın birleşmesine karar vermişti. Süreç devam ederken CHP 24 Eylül günü olağanüstü seçime gitmişti. Bunun üzerine mahkeme, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazı yazarak seçimin durdurulmasın istemişti. YSK tarafından yapılan değerlendirme sonucu seçimin devamına karar verilmiş ve ardından yapılan seçimde Özgür Çelik'i İstanbul İl Başkanı olarak seçilmişti.
İLK DURUŞMADA REDDİ HAKİM TALEBİ
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Özlem Erkan'ın avukatı davanın kabulüne karar verilmesini, CHP avukatları ise reddi hakim talep etti.;