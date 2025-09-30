Gürsel Tekin’den CHP’ye yolsuzluk suçlaması: Biz sustukça siz çaldınız

CHP, kurultay ve kongre tartışmalarıyla adeta savaş alanına döndü. Mahkeme tarafından CHP İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ve 5 partilinin ihraç edilmesinin ardından yapılan açıklamalar CHP içindeki kavgayı alevlendirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Tekin, CHP'ye yönelik yolsuzluk soruşturmalarına dikkat çekti.

Tekin, "Dünyanın en alçakları; belediye müteahhitleriyle el ele verip bu ülkenin kaynaklarını iç edenlerdir. İtirafçıların arkasına saklananlar, onların iş ortakları, ihale simsarları ve kasa bekçileri. Unutmayın: CHP'nin gerçek sahipleri; bu partiyi sırtında taşıyan, alnı açık, eli temiz olanlardır. Biz sustukça siz çaldınız. Şimdi biz konuşacağız, siz hesap vereceksiniz" sözlerini kullandı.