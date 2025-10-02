Gürsel Tekin CHP'li fondaşları ve sosyal medya trollerini bombaladı: "Saç kesilecek kel görünecek"

Gürsel Tekin (Ekran görüntüsü) ÇOCUKLARINIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKAMAYACAKSINIZ Bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını belirten Tekin, "Önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir." dedi.

Tekin, açıklamasında, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül'den itibaren partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.



ÜÇ KURUŞ PARAYA İNSANLARI İNFAZ ETMESİNİ BİLİYORSUNUZ

Bazı haber kanallarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını ifade eden Tekin, "Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın." ifadelerini kullandı.