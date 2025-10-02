Gürsel Tekin CHP'li fondaşları ve sosyal medya trollerini bombaladı: "Saç kesilecek kel görünecek"

PODCAST CANLI YAYIN

CHP'deki şaibeli kurultay ve İstanbul Kongresi'nde yapılan skandalların ardından parti, yolsuzluk yapan ihale çetelerinin karşısında duranlara karşı savaş açtı. Kendisini hedef CHP'li fondaş gazeteci ve sosyal medya trollerini sert tepki gösteren Gürsel Tekin, "Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız." dedi. Tekin, "Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz." diyerek partiye çöreklenen yolsuzluk çetesini yerden yere vurdu. CHP'li fondaşların üç kuruş paraya satılarak insanları infaz ettiğini belirten Tekin, "Üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir." ifadelerini kullandı.

CHP'deki şaibeli kurultay ve İstanbul Kongresi'nde yapılan skandalların ardından parti, yolsuzluk yapan ihale çetelerinin karşısında duranlara karşı savaş açtı.

CHP'Lİ FONDAŞLAR VE TROLLER TEKİN'İ HEDEF ALDI

Özellikle CHP'nin fonladığı gazeteciler ve yolsuzluk çetesinin sosyal medya trolleri İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Tekin'i hedef aldı.

ÇOCUKLARINIZIN GÖZLERİNİN İÇİNE BAKAMAYACAKSINIZ

Bazı medya kuruluşlarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını belirten Tekin, "Önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir." dedi.

Tekin, açıklamasında, CHP İstanbul İl Yönetimi'nde çağrı heyeti olarak göreve geldikleri 2 Eylül'den itibaren partinin kurumsal kimliğini tartıştırmamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

ÜÇ KURUŞ PARAYA İNSANLARI İNFAZ ETMESİNİ BİLİYORSUNUZ

Bazı haber kanallarının ve gazetecilerin yalan haberlerle kendisine saldırdığını ifade eden Tekin, "Benim kimseden korkmayacağımı, beni tanıyanlar bilir. Etrafımızdaki insanlarla ilgili yalan yanlış, iftira, aşağılıkça haberlerle insanlara saldırttınız ve öyle bir duruma getirdiniz ki bizi tanıyan insanların bile kafaları karıştı. Bir kere şunu bilin, bizim sizden ders alacak hiçbir karakterimiz yok. Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz ama siz, ne garip bir şeydir ki üç kuruş paraya satılarak insanları infaz etmesini biliyorsunuz. Nerede yapıyorsunuz bunu? Gelin karşımızda yapın." ifadelerini kullandı.

Aleyhinde yayın yapan kişi ve kanalların kendisine cevap hakkı vermediğini söyleyen Tekin, "Bugüne kadar yalan yanlış, iftira haberlerinizin tamamını çürütmek adına söz hakkımı kullanmak istiyorum. Üç kez sosyal medyada paylaştım. Bugün son kez kamuoyu huzurunda paylaşmak istiyorum. Eğer en kısa süre içerisinde söz hakkımı kullandırmazsanız ister istemez hukuksal haklarımı aramak zorunda kalırım. Söylediğiniz her cümleyi, benim terbiyem müsaade etmediği için söylemek istemiyorum." dedi.

SAÇ KESİLECEK, KEL GÖRÜNECEKTİR

Tekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız. Bir tarafta her türlü kirliliğin içinde olacaksınız, bir tarafta organize işin bir parçası olacaksınız, bir tarafta da döneceksiniz tertemiz üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir."

