Gürsel Tekin CHP'li fondaşları ve sosyal medya trollerini bombaladı: "Saç kesilecek kel görünecek"

CHP'deki şaibeli kurultay ve İstanbul Kongresi'nde yapılan skandalların ardından parti, yolsuzluk yapan ihale çetelerinin karşısında duranlara karşı savaş açtı. Kendisini hedef CHP'li fondaş gazeteci ve sosyal medya trollerini sert tepki gösteren Gürsel Tekin, "Özellikle paralı gazeteciler ve troller, önümüzdeki günlerde çocuklarınızın gözlerinin içine bakamayacaksınız." dedi. Tekin, "Asla biz hırsızlığa, arsızlığa, yolsuzluğa, milletin malına el uzatanlar değiliz." diyerek partiye çöreklenen yolsuzluk çetesini yerden yere vurdu. CHP'li fondaşların üç kuruş paraya satılarak insanları infaz ettiğini belirten Tekin, "Üç tane Cumhuriyet Halk Partili partisine sahip çıktığı için onları insanlara düşman olarak ilan edeceksiniz. Saç kesilecek, kel görünecektir." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta köyde çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 1 ölü 2 yaralı
Antalya Serik’te feci kaza: Motosiklet kamyonun altında kaldı! 1 ölü
YENİ GÖRÜNTÜ: Güllü'nün naaşı başında yürek burkan görüntü! Sinir krizi geçirdi!
Peygamberlere küfreden sözde komedyen Egemen Şimşek tutuklandı!
