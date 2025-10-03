PODCAST CANLI YAYIN

MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı

Son dakika... MİT’in “Metron Faaliyeti” adını verdiği operasyonla İsrail gizli servisi MOSSAD’a bilgi aktardığı belirlenen Serkan Çiçek İstanbul’da yakalandı. Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan ve sonradan ismini değiştirip dedektiflik yapan Çiçek’in, MOSSAD ajanı Faysal Rasheed ile temas kurduğu, 4 bin dolar karşılığında bir Filistinli aktivisti takip etmeyi kabul ettiği ortaya çıktı. Ancak hedefe ulaşamayan Çiçek’in faaliyetleri deşifre edilince gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı "Metron Faaliyeti" adı verdiği operasyonla İsrail gizli servisi MOSSAD'a bir darbe daha vurdu.

GÖZALTINA ALINDI
MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

MİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladıMİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladı

KABUL ETTİ
MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

MİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladıMİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladı

ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİF OLDU
MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

Bu arada İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025'te WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

MOSSAD adına casusluk yapan Serkan ÇiçekMOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek

4 BİN DOLARA MOSSAD CASUSLUĞU
Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, Serkan Çiçek'e 01.08.2025'te 4 bin USD değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Çiçek, Faysal Rasheed'in teklifini kabul etti.

MİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladıMİT MOSSAD adına casusluk yapan Serkan Çiçek'i yakaladı

ADIM ADIM İZ SÜRDÜ ANCAK BULAMADI
Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 01-02.08.2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 03.08.2025'te irtibatı sonlandırdı.

MİT tarafından enselenmişlerdi! Aile boyu Mossad casusluğuna rekor cezaMİT tarafından enselenmişlerdi! Aile boyu Mossad casusluğuna rekor ceza
MİT tarafından enselenmişlerdi! Aile boyu Mossad casusluğuna rekor ceza

MİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli olduMİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli oldu
MİT nefes kesen operasyonla Filistinli dahiyi kurtarmak için devreye girmişti! O ajanlara istenen ceza belli oldu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek yakalandı
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı'na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
Aynadaki Yabancı
Turgay Ciner'in şirketlerinde kara para izi: Ciner Glass'ta tuhaf işler... Hepsi tesadüf mü?
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Spor yazarları Fenerbahçe - Nice maçını değerlendirdi! "Sipeşyılın mirası"
CHP’li belediyeler çözüm üretmek yerine vatandaşa her gün yeni mazeret sıralıyor: Ankara-Edirne-İzmir-Bursa susuzluktan kuruyor!
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye'den aktivistlerle ilgili açıklama: "Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır"
Aziz İhsan Aktaş'ın mal varlıklarına el konuldu
Son dakika! Putin'den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: "İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz"
Kartal'ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...
"Kim Milyoner Olmak İster?"de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! "Hangisi "banlamak" kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?"
Başkan Erdoğan'dan İsrail'in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: "Haydutluğu kınıyorum"
Kadıköy'de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin'e destek Kudüs'e selam: "Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin"
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
Fatih Tekke ilk 11'ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların