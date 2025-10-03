PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
MİT'ten Mossad casusu dedektiflere bilgi satan avukata operasyon: İstanbul'da yakalandı
Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 15:05
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.
Bunlar da Var
01:38
Ağrı’da adliye çıkışı silahlı kavga: 4 yaralı
02.10.2025
Perşembe
00:11
Okulda deprem paniği kamerada!
02.10.2025
Perşembe
01:18
Tekirdağ'daki deprem Bursa'da da hissedildi; o anlar güvenlik kamerasında
02.10.2025
Perşembe
00:21
İstanbul'da deprem anı paniği kamerada!
02.10.2025
Perşembe
CANLI YAYIN