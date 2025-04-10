MİT tarafından enselenmişlerdi! Aile boyu Mossad casusluğuna rekor ceza

Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı , "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen sanıklar, devletin gizli bilgilerini yabancı servislerle paylaşmak ve ajanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin davada kararını açıkladı.

Aile boyu Mossad casusluğu deşifre olmuştu. (Takvim.com.tr)

İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CASUSLUKTAN CEZA VERİLDİ

Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.