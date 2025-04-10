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MİT tarafından enselenmişlerdi! Aile boyu Mossad casusluğuna rekor ceza

İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de ve Avrupa'da faaliyet gösteren aile boyu casusluk şebekesine yönelik soruşturma tamamlandı. Mahkeme kararını verdi. Liderliğini sigorta şirketi sahibi Ahmet Ersin Tumlucalı'nın yaptığı şebekeye yönelik yargılamada Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:32 Güncelleme Tarihi :10 Nisan 2025 , 08:32

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İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından çökertilen MOSSAD casusluk şebekesine ilişkin davada kararını açıkladı.

İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğu belirlenen sanıklar, devletin gizli bilgilerini yabancı servislerle paylaşmak ve ajanlık faaliyetlerinde bulunmakla suçlanıyordu.

Sigorta şirketi sahibi olarak bilinen Ahmet Ersin Tumlucalı, "Siyasal ve Askerî Casusluk" suçundan önce 22 yıl 6 ay hapse mahkûm edildi.

Aile boyu Mossad casusluğu deşifre olmuştu. (Takvim.com.tr)Aile boyu Mossad casusluğu deşifre olmuştu. (Takvim.com.tr)

İyi hal indirimiyle ceza 18 yıl 9 aya indirildi. Mahkeme, Tumlucalı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EŞİ VE ÜVEY KIZINA DA CASUSLUKTAN CEZA VERİLDİ
Sanık Benan Tumlucalı 16 yıl 8 ay, Dila Sultan Şimşek ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, bu kişilerin casusluk faaliyetlerine aktif olarak katıldığını, MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıklarını belirtti.

Ailenin MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıkları ortaya çıkmıştı. (AA)Ailenin MOSSAD ajanlarıyla temas kurduklarını ve gizli bilgileri topladıkları ortaya çıkmıştı. (AA)

6 SANIĞA HAPİS CEZASI 1 SANIĞA BERAAT
Cem Özcan, Özkan Arıcan ve Füzuli Şimşek'e de 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Nejdet Majoli ise suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti. Ancak sanıkların büyük kısmı için verilen cezaların yüksekliği dikkat çekti.

Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi. (AA)Tumlucalı ve ailesine toplamda 100 yıla yakın hapis cezası verildi. (AA)

YILLARCA BİYOGRAFİK VERİ TOPLADILAR
Mahkeme dosyasına yansıyan detaylarda, Tumlucalı ve ailesinin yüz binlerce euro karşılığında bilgi sızdırdığı, yurtdışında MOSSAD ajanlarıyla birebir görüştüğü ve hedef şahıslar hakkında biyografik veriler topladığı tespit edildi.

Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
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