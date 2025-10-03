MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı
MİT’in operasyonları, Mossad’ın Türkiye’de casuslarını kripto parayla finanse ettiğini ortaya koyarken, İsrail’in de bölgesel ölçekte benzer yöntemler kullandığı görüldü. Predatory Sparrow’un İran’ın Nobitex borsasına düzenlediği siber saldırı ve NBCTF’nin İran bağlantılı yüzlerce kripto adresini kara listeye alması, dijital varlıkların artık istihbarat savaşlarının görünmez cephesi haline geldiğini gösterdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son üç yılda düzenlediği operasyonlarla İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de kurduğu casusluk ağını deşifre etti. Operasyonlarda dikkat çeken unsurlardan biri, Mossad'ın sahadaki elemanlarını kripto para yoluyla finanse etmesi oldu.
MİT'in yürüttüğü soruşturmalarda, Mossad'ın Türkiye'deki hedeflerine yönelik keşif, takip ve bilgi sızdırma faaliyetlerinde özel dedektifleri kullandığı, bu kişilere ödemelerin gizli haberleşme uygulamaları ve kripto para transferleriyle yapıldığı belirlendi.
Casusluktan tutuklanan Hamza Turhan Ayberk (AA)
Özellikle 2019'da Belgrad'da Mossad'dan eğitim aldığı tespit edilen eski kamu görevlisi Hamza Turhan Ayberk'in, Türkiye'deki Orta Doğulu kişi ve şirketler hakkında bilgi topladığı, aldığı talimatları gizli uygulamalar üzerinden yerine getirdiği ve karşılığında kripto parayla ödendiği ortaya çıkarıldı. Ayberk'in ayrıca tehdit ve takip eylemlerinde bulunduğu, araçlara yerleştirdiği takip cihazlarıyla anlık konum bilgilerini Mossad'a aktardığı belirlendi.
MİT'in 2024 yılında yürüttüğü başka bir operasyonda da, Mossad'ın Türkiye'deki saha elemanlarına finansman sağlamak için Kosova merkezli para ağını kullandığı, buradan gelen fonların Western Union ve kripto para transferleriyle sahadaki alt kaynaklara aktarıldığı tespit edildi.
MİT tarafından yakalanan Mossad casusu Serkan Çiçek (AA)
Son olarak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilen "Metron" adlı operasyonda, Mossad'a çalıştığı belirlenen özel dedektif Serkan Çiçek gözaltına alındı. Çiçek'in Mossad ajanı Faysal Rasheed'den, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti takip etmesi için 4 bin dolar değerinde kripto ödeme aldığı tespit edildi.
MİT'in koordineli çalışmaları sonucunda, Mossad'ın Türkiye'deki operasyonlarında kripto para kullanımının sistematik bir yöntem haline geldiği ortaya çıkarıldı. Güvenlik kaynakları, bu yöntemle İsrail istihbaratının hem finansal izleri gizlemeyi hem de sahadaki elemanlarını doğrudan banka kayıtlarına yansıtmadan yönlendirmeyi amaçladığını vurguladı.
MİT'ten Mossad casuslarına darbe (AA)
MOSSAD'IN KRİPTO CASUS AĞINA DARBEDE KRONOLOJİK SIRA
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son 3 yılda İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de yürüttüğü casusluk faaliyetlerine karşı 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Mossad'ın Türkiye'deki özel dedektifler ve saha elemanlarıyla gizli haberleşme uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu ve ödemeleri kripto para aracılığıyla yaptığı belirlendi.
Aralık 2022'de düzenlenen ilk operasyonda, Mossad'a bilgi sızdırdığı tespit edilen özel dedektifler ve taktik elemanlar yakalandı. Ocak 2024'teki operasyonda ise İsrail adına casusluk yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı.
Mart 2024'te gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu 7 şüpheli, Mossad'a para karşılığında bilgi aktardıkları gerekçesiyle yakalandı. Ayberk'in Mossad'dan aldığı talimatlarla Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında veri topladığı ve ödemelerini kripto para üzerinden aldığı tespit edildi.
Ağustos 2024'te MİT'in takibiyle Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi yakalandı. Rexhepi'nin Kosova üzerinden Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union ve kripto para transferleriyle ödeme yaptığı belirlendi.
Son olarak 3 Ekim 2025'te düzenlenen operasyonda, Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Serkan Çiçek gözaltına alındı. Çiçek'in, Mossad ajanı Faysal Rasheed'den Filistinli bir aktivistin takibi için 4 bin dolar değerinde kripto ödeme aldığı ortaya çıkarıldı.
MİT'in yürüttüğü operasyonlar Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinde kripto paranın sistematik bir ödeme aracı olarak kullanıldığını ortaya koydu.
Predatory Sparrow hack grubu (logo)
MOSSAD BAĞLANTILI MİLYONLUK HACK
Mossad'ın Türkiye'de sahadaki elemanlarını kripto parayla finanse etmesi dikkat çekerken, benzer yöntemlerin bölgesel ölçekte de kullanıldığı görülüyor. İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen Predatory Sparrow (Farsçası: Gonjeshke Darande) adlı korsan grup, geçtiğimiz aylarda İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediklerini duyurdu. Grup, saldırı sonucunda 90 milyon doları aşkın fonu ele geçirip erişilemez hale getirdiğini açıkladı.
Kripto güvenliği şirketi Elliptic, saldırının ardından yaptığı teknik analizde, hacklenen cüzdanlardan aktarılan fonların "yakılmış" gibi erişime kapalı adreslerde tutulduğunu, yani kriptografik anahtarlar olmadığı için geri alınamaz durumda olduğunu bildirdi. Predatory Sparrow, bu operasyon öncesinde de İran devletine bağlı Bank Sepah'ın verilerine saldırı düzenlediklerini iddia etmişti.
Uzmanlar, İsrail istihbaratının kripto parayı casusluk faaliyetlerinde tercih etmesinin tesadüf olmadığını, hem sahadaki elemanlara "görünmez" bir finansman sağlamaya hem de siber saldırılarla rakip ülke ekonomilerini zayıflatmaya hizmet ettiğini değerlendiriyor. Bu çerçevede Nobitex saldırısı, İsrail'in bölgede yürüttüğü örtülü operasyonların dijital boyutunu gözler önüne serdi.
Güvenlik kaynaklarına göre, Mossad'ın Türkiye'deki casus ağında kripto parayı ödeme aracı olarak kullanması ile İsrail bağlantılı siber saldırıların aynı dönemde artış göstermesi, bu yöntemin kurumsallaşmış bir strateji haline geldiğini ortaya koyuyor.
İsrail, yurtdışında kripto para aracılığıyla casus devşirirken, aynı zamanda kendisine yönelik girişimleri engellemek için de kripto hesaplarını yakın takibe aldı.
İsrail’in Ulusal Terörle Mücadele Bürosu kripto para trafiğini yakından takip ediyor (AA)
İSRAİL KRİPTO TRAFİĞİNİ TAKİP EDİYOR
İsrail'in Ulusal Terörle Mücadele Bürosu (NBCTF) geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu'yla (DMO) bağlantılı olduğu öne sürülen 187 kripto para adresini kara listeye almıştı.. Blockchain analitik şirketi Elliptic, bu adreslerin Tether'in USDT stablecoin'i üzerinden yaklaşık 1,5 milyar dolar transfer gerçekleştirdiğini tespit etti. Ancak bazı adreslerin birden fazla kullanıcıya hizmet veren kripto borsalarına ait olabileceği uyarısında da bulunmuştu. Öte yandan, dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı olan Tether, Elliptic'in raporu sonrasında 39 kripto cüzdanını dondurarak yaklaşık 1,5 milyon dolarlık işlemi engelledi.