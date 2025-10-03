MİT operasyonları Mossad’ın kripto finansman yöntemini ortaya çıkardı

MİT'in yürüttüğü operasyonlar Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerinde kripto paranın sistematik bir ödeme aracı olarak kullanıldığını ortaya koydu.

Son olarak 3 Ekim 2025'te düzenlenen operasyonda, Mossad'a çalıştığı tespit edilen özel dedektif Serkan Çiçek gözaltına alındı. Çiçek'in, Mossad ajanı Faysal Rasheed 'den Filistinli bir aktivistin takibi için 4 bin dolar değerinde kripto ödeme aldığı ortaya çıkarıldı.

Ağustos 2024'te MİT'in takibiyle Mossad'ın Türkiye'deki para ağını yöneten Liridon Rexhepi yakalandı. Rexhepi'nin Kosova üzerinden Türkiye'deki saha elemanlarına Western Union ve kripto para transferleriyle ödeme yaptığı belirlendi.

Mart 2024'te gerçekleştirilen operasyonda, aralarında eski kamu personeli Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu 7 şüpheli, Mossad'a para karşılığında bilgi aktardıkları gerekçesiyle yakalandı. Ayberk'in Mossad'dan aldığı talimatlarla Türkiye'deki kişi ve şirketler hakkında veri topladığı ve ödemelerini kripto para üzerinden aldığı tespit edildi.

Aralık 2022'de düzenlenen ilk operasyonda, Mossad'a bilgi sızdırdığı tespit edilen özel dedektifler ve taktik elemanlar yakalandı. Ocak 2024'teki operasyonda ise İsrail adına casusluk yaptıkları öne sürülen 34 şüpheli gözaltına alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son 3 yılda İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de yürüttüğü casusluk faaliyetlerine karşı 6 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Mossad'ın Türkiye'deki özel dedektifler ve saha elemanlarıyla gizli haberleşme uygulamaları üzerinden irtibat kurduğu ve ödemeleri kripto para aracılığıyla yaptığı belirlendi.

Predatory Sparrow hack grubu (logo)

MOSSAD BAĞLANTILI MİLYONLUK HACK

Mossad'ın Türkiye'de sahadaki elemanlarını kripto parayla finanse etmesi dikkat çekerken, benzer yöntemlerin bölgesel ölçekte de kullanıldığı görülüyor. İsrail bağlantılı olduğu öne sürülen Predatory Sparrow (Farsçası: Gonjeshke Darande) adlı korsan grup, geçtiğimiz aylarda İran'ın en büyük kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediklerini duyurdu. Grup, saldırı sonucunda 90 milyon doları aşkın fonu ele geçirip erişilemez hale getirdiğini açıkladı.

Kripto güvenliği şirketi Elliptic, saldırının ardından yaptığı teknik analizde, hacklenen cüzdanlardan aktarılan fonların "yakılmış" gibi erişime kapalı adreslerde tutulduğunu, yani kriptografik anahtarlar olmadığı için geri alınamaz durumda olduğunu bildirdi. Predatory Sparrow, bu operasyon öncesinde de İran devletine bağlı Bank Sepah'ın verilerine saldırı düzenlediklerini iddia etmişti.

Uzmanlar, İsrail istihbaratının kripto parayı casusluk faaliyetlerinde tercih etmesinin tesadüf olmadığını, hem sahadaki elemanlara "görünmez" bir finansman sağlamaya hem de siber saldırılarla rakip ülke ekonomilerini zayıflatmaya hizmet ettiğini değerlendiriyor. Bu çerçevede Nobitex saldırısı, İsrail'in bölgede yürüttüğü örtülü operasyonların dijital boyutunu gözler önüne serdi.

Güvenlik kaynaklarına göre, Mossad'ın Türkiye'deki casus ağında kripto parayı ödeme aracı olarak kullanması ile İsrail bağlantılı siber saldırıların aynı dönemde artış göstermesi, bu yöntemin kurumsallaşmış bir strateji haline geldiğini ortaya koyuyor.

İsrail, yurtdışında kripto para aracılığıyla casus devşirirken, aynı zamanda kendisine yönelik girişimleri engellemek için de kripto hesaplarını yakın takibe aldı.