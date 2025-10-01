Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 11. Yargı Paketi ve Suça Sürüklenen Çocuklar açıklaması: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'e konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin TBMM açılışına katılmamasını eleştiren Bakan Tunç, "CHP'nin yaptığı milli iradeye saygısızlıktır." dedi.

Bakan Tunç: "TBMM milli iradenin tecelligahıdır"

TBMM'nin milli iradenin tecelligahı olduğunun altını çizen Tunç, yasama, yürütme ve yargı erklerinin uyum içinde çalıştığını belirtereki"Burası milli iradenin tecelligahı. Burada alınan kararlar ve kanunlar çerçevesinde yürütme ve yargı görevini yapar. Devletin üç sütunu olan yasama, yürütme ve yargı çok önemlidir. Demokrasi budur, kuvvetler ayrılığıdır." ifadelerini kullandı.

.

Kurtuluş Savaşı'nı idare eden ve 15 Temmuz'da darbecilere karşı direnen Gazi Meclis'in önemine dikkat çeken Tunç, CHP'nin boykot kararını şu sözlerle eleştirdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nı idare edip ardından devlet kuran bir meclistir. Dolayısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yasama yılının başında, adeta bir bayram havasında geçirilecek bir günde Meclis'e katılmaması, milli iradeye ve milletvekillerine saygısızlıktır."

CHP MİLLETİN DEĞERLERİNDEN UZAK

CHP'nin izlediği siyasetin doğru olmadığını ve partinin kurucu değerlerinden uzaklaştığını savunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi, evet, Atatürk'ün kurduğu bir partidir ama bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün kurduğu parti değildir. Uygulamalarıyla bunu görüyoruz. Bugün itibarıyla baktığımızda, milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapı görüyoruz."