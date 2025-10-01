Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e konuştu: Taslak hazır | CHP'ye tepki | Terörsüz Türkiye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de TBMM'nin açılışına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP'nin açılışa katılmama kararını "Milli iradeye saygısızlık" olarak değerlendiren Tunç, "Bugün itibarıyla baktığımızda, milletin değerlerine uzak kalmaya çalışan, milletin değerleriyle barışık olmayan bir siyaset izleyen ve özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tam anlamıyla idrak edemeyen bir yapı görüyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz Tunç, "Terörsüz Türkiye" ve 11. Yargı Paketi ile Suça Sürüklenen Çocuklar meselesine ilişkin de konuştu.