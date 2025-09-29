PODCAST CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu hakkında karar

Mahkeme, Selçuk Tengioğlu’nun 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten basit yaralama' suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kararla birlikte Selçuk Tengioğlu’nun tahliyesine hükmedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Tengioğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi, Adli Tıp Kurumundan (ATK) gelen raporda müşteki Özgür Özel'in yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğunun aktarıldığını belirtti.

Duruşmada söz alan sanık, "Söylenecek çok şey var ama tekrar söylemek istemiyorum." savunmasını yaptı.

Özgür Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, müvekkilinde ciddi bir yaralanma olmadığını ancak bu saldırının kamu barışı ile huzurunu büyük tehlikeye attığını kaydetti.

Aslantaş, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu öne sürdü.

Davayı karara bağlayan hakim, sanık Tengioğlu'nu "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle basit kasten yaralama" suçundan 12 ay hapis cezasına çarptırdı.

Cezada takdiri indirim uygulanmazken, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldırıda bulunması sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM'nin önüne geldiği kaydedilmişti.

Sanığın burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği aktarılan iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtilmişti.

İddianamede, Tengioğlu'nun, törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı sırada Özel'in yanına yaklaşıp yüzüne tokat atarak, yaralama eylemini gerçekleştirdiği anlatılmıştı.

TENGİOĞLU'NUN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE VEYA BAŞKA KİŞİLERLE İRTİBATI BULUNAMADI

İddianamede, olay hakkında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği belirtilmişti.

Sanığın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunamadığına yönelik gerekli araştırmaların savcılıkça yapıldığı kaydedilen iddianamede, hesap hareketlerinin ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği aktarılmıştı.

İddianamede, sanığın irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm kişilerin ifadelerinin alındığı, yine müşteki Özel'in avukatının dosyaya sunduğu ve araştırılmasını istediği tüm konuların araştırıldığı, Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS analiz raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir bilgiye rastlanılamadığı belirtilmişti.

Tengioğlu'nun ifadesinin özetine yer verilen iddianamede, suçlamaları kabul eden sanığın Özel'i gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiğine dikkati çekilmişti.

İddianamede, sanık Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

