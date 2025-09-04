CHP Genel Başkanı Özel'e saldırı davası ertelendi! Mahkeme Adli Tıp'tan rapor istedi

PODCAST CANLI YAYIN

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Özel'in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor düzenlenmesine hükmetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldıran Selçuk Tengioğlu'nun, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tengioğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada, müşteki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, öngörülen ceza miktarı ile tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini ve müşteki Özgür Özel'in yaralanmasına ilişkin kati rapor istenilmesini talep etti.

Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, müvekkilinin dinlenilmesine ilişkin ara karardan dönülmesini talep ederek olayın ardından zaman geçmesi nedeniyle Özel'in şu aşamada tespit edilebilecek yarasının olmadığını, bu nedenle rapor alınmasına gerek bulunmadığını kaydetti.

Duruşmada söz alan sanık Tengioğlu, "İnsanları bu kadar acı ve kan içinde görünce bir tepki göstermiştim. Ben mağdurum çok acı çekiyorum tahliyemi istiyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Özel'in yaralanmasına ilişkin dosya üzerinden Adli Tıp Kurumunca (ATK) rapor düzenlenmesine hükmetti.

Özel'in, duruşmada dinlenilmesi yönündeki ara kararından vazgeçen mahkeme, sanık Tengioğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 29 Eylül'e erteledi.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sırrı Süreyya Önder için AKM'de düzenlenen törenden çıkan Özel'e saldırıda bulunması sonrası tutuklanan Selçuk Tengioğlu (66) hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın 4 Mayıs'ta Taksim'deki bir aparttan saat 08.30 sıralarında ayrıldığı, Taksim civarındaki bir otele giderek burada kahvaltı yaptığı, akabinde Taksim Meydanı'na doğru yürümeye devam ettiği ve AKM'nin önüne geldiği kaydediliyor.

Sanığın burada yaklaşık 2,5-3 saat kadar beklediği aktarılan iddianamede, bu sırada CHP Genel Başkanı Özel'in tören alanına giriş yaptığını gördüğü ve tören bitimine kadar alandan ayrılmadığı belirtiliyor.

İddianamede, Tengioğlu'nun, törenin bitmesinin ardından alandan ayrıldığı sırada Özel'in yanına yaklaşıp yüzüne tokat atarak söz konusu yaralama eylemini gerçekleştirdiği vurgulanıyor.

- Tengioğlu'nun terör örgütleriyle veya başka kişilerle irtibatı bulunamadı

İddianamede, olay hakkında yapılan incelemelerde, Tengioğlu'nun herhangi bir suç örgütü veya terör örgütüyle irtibat ve iltisakının tespit edilemediği belirtiliyor.

Sanığın eylemine iştirak eden kişi veya kişilerin bulunup bulunamadığına yönelik gerekli araştırmaların savcılıkça yapıldığı kaydedilen iddianamede, hesap hareketlerinin ve geçmişe dönük 5 yıllık HTS verilerinin incelendiği aktarılıyor.

Özgür Özel’e yumruklu saldırı anları!

İddianamede, sanığın irtibat kurduğu veya ifadesinde bahsettiği tüm kişilerin ifadelerinin alındığı, yine müşteki Özel'in avukatının dosyaya sunduğu ve araştırılmasını istediği tüm konuların araştırıldığı, Tengioğlu hakkında düzenlenen HTS Analiz Raporu ve MASAK verilerinde suça iştirak eden kişi veya kişilere yönelik bir veriye rastlanılamadığı belirtiliyor.

Tengioğlu'nun ifadesinin özetine yer verilen iddianamede, suçlamaları kabul eden sanığın Özel'i gördüğünü ve söz konusu eylemi bir anlık öfkeyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği vurgulanıyor.

İddianamede, sanık Selçuk Tengioğlu'nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

