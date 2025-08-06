AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmıştı.
Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli provokatörün saldırısına maruz kalmıştı.
Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmış ve hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
MAHKEME ÖZÜR ÖZEL'İN DİNLENMESİ İSTENMİŞTİ
Açılan davanın ilk Temmuz Ayı'nda İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken Özgür Özel'in bir sonraki duruşmada dinlenmesi için duruşmayı 7 Ağustos'a ertelemişti.