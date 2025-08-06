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AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde çok çirkin bir provokasyon kayıtlara geçmişti. Selçuk Tengioğlu isimli bir provokatör AKM'de CHP lideri Özgür Özel'e fiziksel saldırıda bulunmuştu. Hakkında dava açılan saldırgan Tengioğlu yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Özgür Özel’in avukatı yarınki duruşmada dinlenmesi yönündeki karardan dönülmesini yönünde talepte bulundu.

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AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi'nde Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmıştı.

Özel, AKM çıkışı 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu isimli provokatörün saldırısına maruz kalmıştı.

AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmış ve hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

MAHKEME ÖZÜR ÖZEL'İN DİNLENMESİ İSTENMİŞTİ
Açılan davanın ilk Temmuz Ayı'nda İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken Özgür Özel'in bir sonraki duruşmada dinlenmesi için duruşmayı 7 Ağustos'a ertelemişti.

AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

O KARARDAN DÖNÜLMESİNİ TALEP ETTİ
Özel'in avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede Özgür Özel'in dinlenmesi yönündeki ara karardan dönülmesini talep etti.

Dilekçede tüm yargı süreçlerinin Özel'in avukatı tarafından takip edildiği belirtilerek, "Şikayetimiz devam etmektedir, müvekkilin vereceği beyan da bundan ibarettir" denildi.

Olayda Selçuk Tengioğlu'nun suçunu kabul ettiği ve kamera görüntüleriyle sabit olan olayın aydınlatılması için Özgür Özel'in olayı anlatmasına yargılama açısından gerek olmadığına dikkat çekildi. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması hasebiyle programının çok yoğun olduğuna vurgu yapıldı.

AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (AA)AKM'deki provokasyonda yeni gelişme! Saldırgan Selçuk Tengioğlu hakim karşısına çıkacak! Özel'den o karar için mahkemeye talep (AA)

"SALDIRGANA VERİLECEK CEZADA İNDİRİM YAPILMASIN"
Ayrıca avukatı tarafından olayın işlenişi bakımından "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve pişmanlık belirtisi göstermeyen Tengioğlu'na verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.

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