İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif skandalı! (Takvim.com.tr)

PROGRAM SUNUCUSU VE KONUĞUNA GÖZALTI KARARI

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.



TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AHLAKSIZLIĞA ŞAKA KILIFI

Program sunucusu Soydemir, olanların "şaka" olduğunu savunarak X hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.