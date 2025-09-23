PODCAST CANLI YAYIN

İslami değerleri hedef aldılar! Soğuk Savaş programında Hadis-i Şerif'le dalga geçtiler: Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz tutuklandı

Leman dergisinin peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'i tasvir etmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken bir skandal da YouTube platformunda paylaşım yapan Soğuk Savaş programından geldi. Yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan kanalda, Hadis-i Şerif üzerinden Peygamber efendimiz Hz. Muhammed ile alay edildi. “İçki tüm kötülüklerin anasıdır' diyen kişiye ne denir?” sorusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Soğuk Savaş programı sunucu Boğaç Soydemir ve konuk Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan iki isim tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Soğuk Savaş" rumuzlu sosyal medya hesaplarından yayımlanan bir video içeriğinde "İçki Tüm Kötülüklerin Anasıdır" hadisi şerifi üzerinden Peygamberimiz Hz. Muhammed ile alakalı halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici nitelikte paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine *Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Soğuk Savaş hakkında soruşturma başlatıldı! Boğaç Soydemir hakkında gözaltı kararı

PROGRAM SUNUCUSU VE KONUĞUNA GÖZALTI KARARI

Program sunucusu Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz isimli şahıslar hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Soydemir ve Akgündüz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Sunucu Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

AHLAKSIZLIĞA ŞAKA KILIFI
Program sunucusu Soydemir, olanların "şaka" olduğunu savunarak X hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Geçtiğimiz günlerde yaptığım bir şaka ile kırdığım insanlardan özür dilemek istiyorum. Böyle bir niyetim kesinlikle yoktu. Normalde kendi yaptığım şakalarda hassasiyet göstermeye özen gösteriyorum. Ancak o sırada izleyicilerden gelen şakalara geçmiştik ve ben de o şakayı ilk defa o sırada okudum. O an için basit bir kelime şakası sandım fakat sonrasında üzerine düşünmem gerekirdi. Arkadaşlarım uyarınca fark ettim. Haklısınız. Bunun için özür diliyorum. İlgili kısmı yayından kaldırdık."

TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Soğuk Savaş programı sunucusu Boğaç Soydemir ile konuk Enes Akgündüz tutuklandı.

