Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar duyurdu

Son dakika haberi! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

Anlaşmanın detaylarını Bakan Bayraktar sosyal medyadan duyurdu.

Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık.

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık.

Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık.

Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

