Bakan Alparslan Bayraktar’dan A Haber’e özel açıklama: Uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladık

Son dakika haberi! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imza altına aldık." ifadelerini kullandı. Bayraktar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Amerikalı tedarikçilerle uzun dönemli LNG anlaşmaları imzaladıklarını belirten Bayraktar, "Nükleer alanda da nükleer enerji santralleri küçük modüler reaktörler konusunda ABD işbirliği yapacağız." dedi.

Başkan Erdoğan Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü!
Malatya'da kayıp şahıs apartmanın çatı katında ölü bulundu
Hastanede Eser Karaca cinayeti kamerada!
CHP İstanbul İl Kongresi’ne mahkeme freni! CHP'den heyete engelleme... YSK olağanüstü toplanıyor

