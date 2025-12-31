Galatasaray'a 25 milyon euroluk yıldız! Transferi kimse beklemiyordu

"GASPERINI'Yİ AFFETTİM"

Ademola Lookman, sorun yaşadığı Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız; "Herkesin kendine özgü yöntemleri ve ideolojileri, kendine özgü koçluk tarzları var ve bu felsefeleri bir araya getirebilirsiniz. Herkes eğitim ve yönetim yöntemleri açısından farklıdır ancak kendine özgü nitelikleri vardır. Bence o, oyuncularına karşı çok özel bir teknik direktör. Belli bir performans istiyordu, kazanmak istiyordu. O bir kazanan ama ben de öyleyim; bu anlamda aynı hedefimiz vardı. Herkes bunu yapmak ister. Vedası mı? Herkes kendi hırslarına göre kendi kararlarını verir. Ama onun için yeni bir sayfa açılıyor, orada bir şeyler kazanabilir, ona en iyisini diliyorum. Affedilmeyecek bir şey yok; olan oldu. Bugün başka bir gün. Peki onu affettim mi? Evet, olan oldu, geçmişte yaşamıyorum." diye konuştu.