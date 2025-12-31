Galatasaray'a 25 milyon euroluk yıldız! Transferi kimse beklemiyordu
Galatasaray transfer haberleri 2 Ocak yaklaştıkça daha da heyecan veriyor. Sarı kırmızılıların yakından takip ettiği gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Aslan, stoper tandemine 25 milyon euro değerindeki yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar...
Şampiyonluk yarışını 26. kez zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Cimbom, savunmasını güçlendirmek üzere flaş bir ismi gündeme aldı.
GABRIEL SARA İÇİN PREMIER LİG İDDİASI
Galatasaray'da sezonun ilk devresinin son bölümünde yükselen performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekipte form grafiğini yukarı taşıyan Brezilyalı orta saha oyuncusu için İngiltere'den dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
NORWICH CITY DÖNEMİ REFERANS OLDU
Leeds United cephesinin, Gabriel Sara'yı özellikle Norwich City'de forma giydiği dönemden bu yana izlediği ifade ediliyor. İngiliz futboluna olan adaptasyonu ve oyun temposuna uyumu nedeniyle Sara'nın, Ada temsilcisinin teknik heyetinin beğendiği isimler arasında yer aldığı aktarıldı.
LOOKMAN TRANSFERİNDE DERBİ
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için karşı karşıya geldi. İki ezeli rakip de sezon başından bu yana Nijeryalı yıldızı yakından takip ederken, ara transfer dönemi yaklaşırken Lookman yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, geleceğine dair yaptığı açıklamalarla transfer söylentilerini yeniden alevlendirdi.
GALATASARAY TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR
Sarı-kırmızılılar, sezon başında kadrosuna katmak istediği ancak transferi sonuçlandıramadığı Ademola Lookman'ı gündeminde tutmaya devam ediyor. Galatasaray cephesi, oyuncunun Atalanta'daki durumunu yakından izlerken, sezon ortasında yaşanan gelişmeler transfer ihtimalini güçlendirdi.
FENERBAHÇE CEPHESİ DE DEVREDE
Sarı-lacivertliler de Lookman transferi için harekete geçti. Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın, geçtiğimiz günlerde Nijeryalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu temas, transfer yarışında rekabeti daha da kızıştırdı.
ATALANTA'DA ÇALKANTILI SÜREÇ
Sezon başında Atalanta'da yaşadığı sorunlar nedeniyle bir süre kadro dışı kalan Ademola Lookman, ilerleyen haftalarda yeniden takıma döndü. İtalyan basınında yer alan haberlerde, Nijeryalı futbolcunun ara transfer döneminde Atalanta'dan ayrılabileceği iddia edilmişti. Bu süreç, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisini daha da artırdı.
"ARTIK KIZGIN DEĞİLİM"
Afrika Uluslar Kupası sırasında Mısır'da yayın yapan ON Sport'a konuşan Ademola Lookman, Atalanta'da yaşadığı sorunlara ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Bence çok şey oldu ama şimdi odak noktam en iyi formuma geri dönmek. Her gün daha iyisini yapmaya çalışıyorum; en önemli şey bu. Hala kızgın mıyım? Hayır, anı yaşıyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftarlar her hafta stadyumdalar ve takımı desteklemeye çalışıyorlar, alkışlıyorlar. Günün sonunda en önemli şey takım, bu yüzden kulübün maç kazanmasına yardımcı olmalıyım."
"GASPERINI'Yİ AFFETTİM"
Ademola Lookman, sorun yaşadığı Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nijeryalı yıldız; "Herkesin kendine özgü yöntemleri ve ideolojileri, kendine özgü koçluk tarzları var ve bu felsefeleri bir araya getirebilirsiniz. Herkes eğitim ve yönetim yöntemleri açısından farklıdır ancak kendine özgü nitelikleri vardır. Bence o, oyuncularına karşı çok özel bir teknik direktör. Belli bir performans istiyordu, kazanmak istiyordu. O bir kazanan ama ben de öyleyim; bu anlamda aynı hedefimiz vardı. Herkes bunu yapmak ister. Vedası mı? Herkes kendi hırslarına göre kendi kararlarını verir. Ama onun için yeni bir sayfa açılıyor, orada bir şeyler kazanabilir, ona en iyisini diliyorum. Affedilmeyecek bir şey yok; olan oldu. Bugün başka bir gün. Peki onu affettim mi? Evet, olan oldu, geçmişte yaşamıyorum." diye konuştu.
"ÖNÜMDE HARİKA BİR GELECEK VAR"
Geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ademola Lookman, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı: "Umarım büyük ve parlak olur. Ben pozitif biriyim ve her zaman olaylara olumlu bakıyorum. Önümde harika bir gelecek olduğunu düşünüyorum. Geleceği düşünebilirsiniz ama önemli olan şu an ve şu anda kendimin en iyi versiyonunun nasıl olabileceğini düşünüyorum."
GENÇ OYUNCULARA TALEP BAŞLADI
Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte takıma katılacak yeni isimler kadar, mevcut oyuncuların geleceği de merak konusu haline geldi. Teknik direktör Okan Buruk'un raporları doğrultusunda yürütülen planlamada, kadro dengesi büyük önem taşırken genç oyunculara yönelik talepler de gündemi hareketlendirdi.
KAZIMCAN KARATAŞ FIRSATI İYİ DEĞERLENDİRDİ
Ismael Jakobs'un sakatlığı ve Eren Elmalı'nın yokluğunda sol bekte forma şansı bulan Kazımcan Karataş, aldığı sorumluluğu başarıyla yerine getirdi. Genç oyuncunun gösterdiği performans, teknik heyet ve taraftarlar tarafından takdirle karşılandı. Özellikle zorlu maçlarda sergilediği mücadeleci oyun, Kazımcan'ın adından söz ettirmesini sağladı.
DERBİDEKİ MÜCADELESİ ALKIŞ TOPLADI
Kazımcan Karataş'ın Fenerbahçe derbisinde ortaya koyduğu performans, sarı-kırmızılı tribünlerden büyük alkış aldı. Maç sırasında kafasına gelen yabancı cisme rağmen oyuna devam eden genç sol bek, sahadaki duruşu ve mücadelesiyle dikkat çekti. Bu görüntü, Kazımcan'ın takım içindeki değerini bir kez daha ortaya koydu.
FORMAYI KAYBETME İHTİMALİ GÜNDEME GELDİ
Ismael Jakobs ve Eren Elmalı'nın takıma dönmesiyle birlikte Kazımcan Karataş'ın forma rekabetinde yeniden geri planda kalabileceği konuşulmaya başlandı. Bu durum, genç oyuncunun sezonun ikinci yarısındaki rolüne dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Galatasaray cephesi, kadro derinliğini koruma adına tüm ihtimalleri değerlendirmeye aldı.
RAMS BAŞAKŞEHİR DEVREYE GİRDİ
Kazımcan Karataş'ın durumunu yakından takip eden Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir'in, Galatasaray ile temasa geçtiği öne sürüldü. Turuncu-lacivertli ekibin, genç sol beki kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların kapısını çaldığı öğrenildi. Bu gelişme, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte dikkat çeken başlıklardan biri oldu.
KARAR OKAN BURUK'A BIRAKILDI
Kazımcan Karataş için gelen teklifin ardından Galatasaray yönetiminin konuyu teknik heyete ilettiği belirtildi. Nihai kararın teknik direktör Okan Buruk'a bırakıldığı ifade edilirken, tecrübeli çalıştırıcının bu konuda net bir tutum sergilediği aktarıldı. Okan Buruk'un, sezonun ilk yarısında yaşanan kadro krizinin yeniden tekrarlanma ihtimalini göz önünde bulundurduğu öğrenildi.
OKAN BURUK'TAN NET TAVIR
Gelen bilgilere göre Okan Buruk, Kazımcan Karataş'ın takımda kalmasından yana görüş bildirdi. Sarı-kırmızılı teknik adamın, olası sakatlıklar ve yoğun maç trafiği nedeniyle genç oyuncunun kadroda tutulmasını istediği ifade ediliyor. Bu kararın, Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki iç denge planlamasında önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor.
SAVUNMA TRANSFERİ İÇİN FLAŞ İDDİA
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da savunma hattına yönelik dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, ocak transfer dönemi için kadro planlamasını sürdürürken, savunmaya yapılacak olası bir takviye transfer gündemini hareketlendirdi. Avrupa kaynaklı haberlerde Galatasaray'ın Premier Lig'de forma giyen bir isimle yakından ilgilendiği öne sürüldü.
HAREKETLİ GÜNLER SÜRÜYOR
Devre arası transfer dönemine eksik bölgelerini tamamlayarak girmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar yoğun bir tempoda devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de Trendyol Süper Lig'de yarışmacı kimliğini korumak adına kadro derinliğini artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda savunma hattı da transfer planlamasında öncelikli alanlar arasında yer alıyor.
MYKOLENKO İDDİASI GÜNDEME GELDİ
Transferfeed'de yer alan habere göre Galatasaray'ın, Everton forması giyen 26 yaşındaki Ukraynalı savunmacı Vitaliy Mykolenko'yu transfer listesine aldığı ileri sürüldü. Haberde, sarı-kırmızılıların oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını değerlendirdiği ifade edildi. Mykolenko'nun savunmadaki çok yönlü yapısının, teknik heyetin ilgisini çektiği belirtiliyor.
SÖZLEŞME DETAYI TRANSFERİ ETKİLİYOR
Haberde yer alan bilgilere göre Vitaliy Mykolenko'nun Everton ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı. Ukraynalı futbolcunun, sezon sonunda sona erecek kontratını uzatmadığı ve İngiliz kulübünün de devre arasında bonservis kazanarak oyuncuyla yollarını ayırmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. Bu durum, transfer sürecini daha da dikkat çekici hale getirdi.
GALATASARAY'IN PLANI NETLEŞTİ
Galatasaray cephesinin, uygun mali şartların oluşması halinde Mykolenko transferini ocak ayında sonuçlandırmak istediği aktarıldı. Ancak Everton'ın yüksek bonservis talebinde ısrarcı olması durumunda, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü. Yönetimin süreci temkinli bir şekilde yürüttüğü belirtiliyor.
BUNDESLIGA KULÜPLERİ DE DEVREDE
Vitaliy Mykolenko ile yalnızca Galatasaray'ın değil, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ve RB Leipzig'in de ilgilendiği aktarıldı. Ancak Transferfeed'de yer alan haberde, sarı-kırmızılıların transfer yarışında bir adım önde olduğu vurgulandı. Oyuncunun Avrupa'da kalma isteğinin transfer sürecinde belirleyici olacağı ifade ediliyor.
ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI PROFİLİ
Ocak 2022'de Dinamo Kiev'den 23 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olan Vitaliy Mykolenko, sol bek ve sol stoper pozisyonlarında görev yapabiliyor. Fizik gücü, savunma disiplini ve hücuma katkısıyla dikkat çeken Ukraynalı futbolcu, Premier Lig'de önemli bir tecrübe kazandı.
PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO
Premier Lig ekibi Everton ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Vitaliy Mykolenko'nun, Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Oyuncunun kontrat durumu, transfer döneminde birçok kulübün radarına girmesine neden oldu.