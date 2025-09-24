PODCAST CANLI YAYIN

Google'dan "sansür" itirafı: Biden hükümeti baskı yaptı kaldırdık... Sadece koronavirüs dönemi mi? Asıl tehlike!

Son dakika haberleri... Google ve ana şirketi Alphabet, Biden yönetiminin baskısıyla YouTube’da milyonlarca içeriği sansürlediğini ve hesapları kapattığını itiraf etti. ABD Temsilciler Meclisi’ne gönderilen mektupta, pandemi döneminde “yanlış bilgi” gerekçesiyle bilimsel tartışmalar ve farklı siyasi görüşlerin hedef alındığı ortaya çıktı. Ancak asıl tehlike, Google ve diğer teknoloji devlerinin bilgi akışını kontrol eden küresel güç merkezleri haline gelmesi. Filistin’deki soykırımdan siyasi meselelere kadar her alanda algoritmalarla gerçeği perdeleyen bu şirketler, pandemiyle sınırlı kalmayıp savaşlar, krizler ve seçimlerde de aynı oyunu oynuyor. Bu itiraf, teknoloji devlerinin yalnızca platform değil, küresel algıyı şekillendiren birer aktör olduğunu bir kez daha gösterdi.

ABD Merkezli Google ve ana şirketi Alphabet tarihi bir itirafta bulundu.

BIDEN BASKI YAPTI İÇERİKLER SANSÜRLENDİ
Şirket ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdikleri resmi mektupta, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin baskısıyla YouTube'daki içerikleri kaldırdıklarını ve sansürleme yaptıklarını itiraf etti.

Google ve ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Google ve ana şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

"YANLIŞ BİLGİ" BAHANESİYLE FARKLI GÖRÜŞLER SUSTURULDU
Mektupta, Beyaz Saray'ın oluşturduğu siyasi atmosferin, platformları "yanlış bilgiyle mücadele" bahanesiyle yönlendirdiği açıkça ifade edildi.

PANDEMİ İTİRAFI
Alphabet Baş Hukuk Müşaviri Daniel Donovan'ın imzasını taşıyan belgelerde, Biden yönetiminin taleplerine karşı zaman zaman direndiklerini iddia etse de, özellikle Koronavirüs pandemisi döneminde milyonlarca içeriğin silindiği ve çok sayıda hesabın kapatıldığı itiraf edildi.

Joe Biden koronavirüs aşısı yaptırırken (Arşiv)Joe Biden koronavirüs aşısı yaptırırken (Arşiv)

Donovan, "Herhangi bir hükümetin, içerik düzenlememize müdahale etmesi kabul edilemez" diyerek söz konusu hesapların geri açılacağını savundu.

KÜRESEL PLANIN PARÇASI MIYDI?
Pandemi döneminde YouTube ve Meta, "yanlış tıbbi bilgi" gerekçesiyle yüz binlerce içeriği hedef aldı. Ancak bu itiraf, sansürlenen içeriklerin önemli bir bölümünün bilimsel tartışmalar ve farklı siyasi görüşler olduğunu gözler önüne serdi. Yani ekranlardan, sosyal medyadan kaldırılan yalnızca "asılsız iddialar" değil, farklı bakış açılarıydı.

Peki bu baskıyla amaç neydi? Joe Biden yönetimi ve özellikle küresel ilaç şirketleri pandemi sürecinde milyarlarca dolarlık aşı anlaşmaları yaparken, farklı seslerin susturulması neyi hedefliyordu? Google'ın itirafları gösteriyor ki, o dönemde eleştirel bilim insanlarının seslerini kısmak için küresel güçler ile teknoloji devleri aynı masada buluşmuştu...

Bu durum Türkiye'de de televizyon ekranlarında geceler boyu "aşı dışında kurtuluş yok" diyen, farklı fikirleri itibarsızlaştıran doktorlar, akademisyenler ve yorumcuların da bu planın parçası olarak mı rol üstlendiler? sorusunu akıllara getirdi.

ASIL TEHLİKE!
Asıl kritik nokta ise Google, Meta ve diğer teknoloji devleri sadece pandemi döneminde değil, neredeyse her konuda yönlendirici bir güç haline geldi.

İÇERİKLER ALGORİTMA OYUNLARIYLA PERDELENİYOR
Siyasi meseleler şekillendiriliyor savaşlar çıkarılıyor ya da gerçeği deşifre eden içerikler istenen algıya göre algoritmalar tarafından geri plana itiliyor. Özellikle son dönemde Filistin'de yaşanan soykırımın duyurulması, Facebook, Instagram ve Google gibi platformlarda engellenerek İsrail lehine içerikler öne çıkarılıyor.

BİLGİ AKIŞINI KONTROL EDEN GÜÇ MERKEZLERİ
Ortaya çıkan tablo şunu gösteriyor: Google ve benzeri şirketler yalnızca birer "teknoloji firması" değil, bilginin akışını kontrol eden küresel bir güç merkezi. Pandemi döneminde bunu sağlık başlığı altında yaptılar, yarın ekonomik krizlerde, siyasi seçimlerde, savaşlarda aynı mekanizmayı işletmeye devam edecekler...

META Kurucusu Mark Zuckerbergten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptıMETA Kurucusu Mark Zuckerbergten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı

Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!Google davasında yeni adım! ABD Adalet Bakanlığı harekete geçti: Dev egemenlik sona mı eriyor!

