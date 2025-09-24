ABD Merkezli Google ve ana şirketi Alphabet tarihi bir itirafta bulundu.
BIDEN BASKI YAPTI İÇERİKLER SANSÜRLENDİ
Şirket ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ne gönderdikleri resmi mektupta, Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin baskısıyla YouTube'daki içerikleri kaldırdıklarını ve sansürleme yaptıklarını itiraf etti.
"YANLIŞ BİLGİ" BAHANESİYLE FARKLI GÖRÜŞLER SUSTURULDU
Mektupta, Beyaz Saray'ın oluşturduğu siyasi atmosferin, platformları "yanlış bilgiyle mücadele" bahanesiyle yönlendirdiği açıkça ifade edildi.
PANDEMİ İTİRAFI
Alphabet Baş Hukuk Müşaviri Daniel Donovan'ın imzasını taşıyan belgelerde, Biden yönetiminin taleplerine karşı zaman zaman direndiklerini iddia etse de, özellikle Koronavirüs pandemisi döneminde milyonlarca içeriğin silindiği ve çok sayıda hesabın kapatıldığı itiraf edildi.
Donovan, "Herhangi bir hükümetin, içerik düzenlememize müdahale etmesi kabul edilemez" diyerek söz konusu hesapların geri açılacağını savundu.
KÜRESEL PLANIN PARÇASI MIYDI?
Pandemi döneminde YouTube ve Meta, "yanlış tıbbi bilgi" gerekçesiyle yüz binlerce içeriği hedef aldı. Ancak bu itiraf, sansürlenen içeriklerin önemli bir bölümünün bilimsel tartışmalar ve farklı siyasi görüşler olduğunu gözler önüne serdi. Yani ekranlardan, sosyal medyadan kaldırılan yalnızca "asılsız iddialar" değil, farklı bakış açılarıydı.