META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı

Mark Zuckerberg'in gündeme bomba gibi düşen o mektubu 2020 SEÇİMLERİ

Yine aynı sansür durumunun 2020 seçimleri öncesinde de yaşandığını söyleyen Zuckerberg, FBI'ın Biden ailesi hakkında Rus dezenformasyon operasyonu olduğu uyarısı üzerine yapılan paylaşımları doğrulama yanıtı gelene kadar demode ettiklerini açıkladı.

ABD Başkan Joe Biden ve Kamala Harris Ancak bahse konu New York Post hikayelerinin doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten Zuckerberg "Hikayenin Rus dezenformasyonu olmadığı artık netleşti ve geri dönüp bakıldığında, hikayeyi geçici olarak demode etmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"ARTIK İŞLER DEĞİŞTİ" SAVUNMASI

Baskı ile yapılan sansürlere artık izin verilmeyeceğini öne süren Zuckerberg "Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için politikalarımızı ve süreçlerimizi değiştirdik. Örneğin, artık ABD'de doğrulayıcılardan yanıt beklerken içerikleri geçici olarak demode etmiyoruz. Herhangi bir Yönetimden gelen baskı nedeniyle içerik standartlarımızı taviz vermememiz gerektiğine inanıyorum ve benzer bir durumla karşılaştığımızda karşı koymaya hazırız." iddiasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ve Kamala Harris Ayrıca Zuckerberg, Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde siyasi olarak tarafsız olmak istediğini söyledi. BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalındığında, bu yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik etti. Pozisyonumuz açık ve tutarlı olmuştur. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler hakkında bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz"