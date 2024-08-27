META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı

Twitter, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg'ten dünya gündemine oturacak bir itiraf geldi. Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi yargı komitesine yazdığı mektupta Biden yönetimi tarafından uğradığı baskıyı anlattı.
Twitter, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Mark Zuckerberg'ten dünya gündemine oturacak bir itiraf geldi. Zuckerberg, ABD Temsilciler Meclisi yargı komitesine yazdığı mektupta Biden yönetimi tarafından uğradığı baskıyı anlattı.
KOVID İÇERİKLERİNE SANSÜR
Zuckerberg mektubunda "Beyaz Saray yetkilileri de dâhil, Biden hükûmetinin üst düzeydeki yetkilileri 2021'de, mizah ve hiciv de dâhil olmak üzere, belirli koronavirüs içeriklerini sansürlememiz için takımlarımıza aylarca tekrar tekrar baskı yaptı ve hemfikir olmadığımızda takımlarımızdan çok şikayet ettiler" dedi.
"Hükümet baskısının yanlış olduğunu düşünüyorum" diyen Zuckerberg bu baskıya boyun eğdiği için pişman olduğunu da şu sözlerle ifade etti:
"Bu konuda daha cesur olmamış olmaktan pişmanım"
2020 SEÇİMLERİ
Yine aynı sansür durumunun 2020 seçimleri öncesinde de yaşandığını söyleyen Zuckerberg, FBI'ın Biden ailesi hakkında Rus dezenformasyon operasyonu olduğu uyarısı üzerine yapılan paylaşımları doğrulama yanıtı gelene kadar demode ettiklerini açıkladı.
Ancak bahse konu New York Post hikayelerinin doğru olduğunun ortaya çıktığını belirten Zuckerberg "Hikayenin Rus dezenformasyonu olmadığı artık netleşti ve geri dönüp bakıldığında, hikayeyi geçici olarak demode etmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"ARTIK İŞLER DEĞİŞTİ" SAVUNMASI
Baskı ile yapılan sansürlere artık izin verilmeyeceğini öne süren Zuckerberg "Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için politikalarımızı ve süreçlerimizi değiştirdik. Örneğin, artık ABD'de doğrulayıcılardan yanıt beklerken içerikleri geçici olarak demode etmiyoruz. Herhangi bir Yönetimden gelen baskı nedeniyle içerik standartlarımızı taviz vermememiz gerektiğine inanıyorum ve benzer bir durumla karşılaştığımızda karşı koymaya hazırız." iddiasında bulundu.
Ayrıca Zuckerberg, Kasım'daki ABD başkanlık seçiminde siyasi olarak tarafsız olmak istediğini söyledi.
BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Ölümcül bir salgınla karşı karşıya kalındığında, bu yönetim kamu sağlığını ve güvenliğini korumak için sorumlu eylemleri teşvik etti. Pozisyonumuz açık ve tutarlı olmuştur. Teknoloji şirketlerinin ve diğer özel aktörlerin, sundukları bilgiler hakkında bağımsız seçimler yaparken, eylemlerinin Amerikan halkı üzerindeki etkilerini dikkate almaları gerektiğine inanıyoruz"
FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN HESAPLARIN KISITLANMASINI NEREYE KOYACAĞIZ
Zuckerberg'in bu itiraf dolu mektubu akıllara katil İsrail'in soykırım yaptığı Gazze için yapılan paylaşımların sansürlenmesini getirdi.
Bilindiği üzere Facebook, Instagram, Twitter ve Threads gibi sosyal medya platformları Filistin'i destekleyen içerikleri kısıtlayıp İsrail propagandasını görünür kılmıştı.
Hatta META silmediği sayfaları da kara listeye alıp erişim engeli koymuştu.
Zuckerberg'in itirafları ve ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteği de göz önüne alınınca ABD yönetiminin META'ya Filistin sansürü için baskı yaptığı gerçeği bir kez daha ortaya çıktı.